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خبير اقتصادي: التوقعات تشير إلى السيطرة على النفط

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خبير اقتصادي: التوقعات تشير إلى السيطرة على أسعار النفط خبير اقتصادي: التوقعات تشير إلى السيطرة على النفط

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قال أحمد كمال، المحلل الاقتصادي، إن هناك ارتفاعا في النفط ومعظم السلع الأساسية والسلع الغذائية بسبب وجود مشاكل في سلاسل التوريد على مستوى العالم.

وأضاف «كمال»، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج «بنوك واستثمار»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن هناك طلبًا كبيرًا على البترول، ومن المتوقع أن يزيد الطلب على البترول مرة أخرى مع دخول فصل الشتاء، مشيرًا إلى أن الطلب متزايد جدًا، والمنتجين لم يقوموا بتلبية هذه المطالب.

وتابع أن التوقعات تشير إلى السيطرة على أسعار النفط، لأن الأسعار الحالية مغربة جدًا لإنتاج النفط الصخري، وهذا سيؤدي إلى زيادة الإنتاج، مما ينعكس على استقرار الأسعار مرة أخرى.

ولفت إلى أن الذهب طوال عمره ملاذ آمن للاستثمار، ولكن مؤخرًا اتجه البعض للاستثمار في شراء الأسهم، وهذا أدى لتخفيف الطلب على الذهب، وهذا أدى لصعود وهبوط الذهب، ولم يستقر بشكل كامل.

المصرى اليوم

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