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القليوبية تطلق وحدات بحثية للتعلم الذكي والتطوير بالمدارس

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القليوبية تطلق وحدات بحثية للتعلم الذكي والتطوير بالمدارس القليوبية تطلق وحدات بحثية للتعلم الذكي والتطوير بالمدارس

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أعلنت مديرية التربية والتعليم في القليوبية، أنه تقرر إستحداث 24 وحدات بحثية على مستوي مدارس المحافظة بواقع مدرستين في كل إدارة تختص بالبحث العلمي والتعلم الذكي والتطوير ورعاية الفائقين والمتميزين وكلف الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية إدارة الموهوبين والتعلم الذكي برئاسة أشرف محمود بإنشاء الوحدات الجديدة كنواة لمبادرة تشمل مدارس المحافظة في حال نجاح التجربة.


أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن إدارة الموهوبين والتعلم الذكي تقدمت بمشروع انشاء الوحدات البحثية على مستوى المحافظة حيث تم اختيار 24 مدرسة في 12 إدارة تعليمية بجانب قسم الموهوبين والتعلم الذكي بكل إدارة وتكليف بعض مدرسى العلوم والرياضيات المحبين للعمل باستقبال الطلاب ومناقشاتهم في البحوث والاختراعات والإبتكارات والمواهب المختلفة للإستفادة منها وتنفيذها على أرض الواقع وتطويرها عمليا وعلميا والتنسيق مع فريق من اساتذة الجامعات المختصين في المجالات المختلفة الطبية والعلمية والتربوية بقيادة الدكتور إبراهيم راجع الاستاذ الدكتور بكلية الطب جامعة بنها لبيان مدى أهمية البحث العلمى أو الاختراع وتوجيه المخترع لكيفية الحصول على براءة الاختراع.


أشار اشرف محمود مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكي ان فكرة الوحدات البحثية تعد نقلة نوعية لطلاب البحث العلمى والاخترعات من خلال ربطهم بالمختصين من اساتذة جامعة بنها لمساعدتهم ووضعهم على الطريق الصحيح وإستثمار افكارهم على أرض الواقع والحصول على براءات الإختراع مشيرا أن وكيل الوزارة والقيادات تقدم كل الدعم لإنجاح العملية التعلمية.

المصرى اليوم

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