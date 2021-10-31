البرلمان العربي يدخل على خط أزمة لبنان والسعودية : دور المملكة محوري في اليمن

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أكد البرلمان العربي الدور المحوري الذي تقوم به دول تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية تجاه الأشقاء في اليمن من أجل إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة الشرعية وإنهاء معاناة الشعب اليمني، مشددا على أن هذا الدور النابع من مسئوليات دول التحالف تجاه امتها العربية لا يقبل التشكيك أو المزايدة، بل هو محل تقدير وعرفان على كافة المستويات العربية والاقليمية والدولية.

وشدد البرلمان العربي في بيان عن رفضه التام للتصريحات غير المسؤولة لوزير الإعلام اللبناني بخصوص دور المملكة العربية السعودية في الأزمة اليمنية، مضيفا أن مثل هذه التصريحات التي تتضمن تزييفا للحقائق تبعد لبنان عن محيطه العربي، في وقت أحوج ما يكون فيه إلى حاضنته العربية لمساعدته على الخروج من أزماته.

وأكد البرلمان العربي أن السعودية أكثر الدول حرصا على نصرة الشعب اليمني وإنهاء معاناته، وقدمت العديد من المبادرات الرائدة لحل الأزمة اليمنية، كما أنها في الوقت ذاته من أكثر الدول التي تعرضت لاعتداءات إرهابية وهمجية من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية، من أجل الدفاع عن الشعب اليمني وإنهاء انقلاب هذه الميليشيا الإرهابية.

كما أوضح البرلمان العربي ان مثل هذه التصريحات غير المسؤولة لا تخدم الاوضاع السياسية والاقتصادية التي يعيشها لبنان ويتطلع الشعب اللبناني لسرعة تجاوزها.