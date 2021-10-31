تصل إلى 100 ألف شهريًا.. البلتاجي: الحكم المصري الأعلى أجرًا في أفريقيا

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قال رضا البلتاجي، رئيس لجنة الحكام السابق، إن حكم مباراة الدوري الممتاز يحصل على 7 آلاف جنيه في المباراة الواحدة الآن، بالاضافة إلى زيادة كل الدرجات، مؤكدا أن أجور الحكام المصريين الأعلى أجرًا على مستوى قارة أفريقيا، وانه قبل 15 عاما كان اعلى مبلغ يحصل عليه حكم مباراة 200 جنيه فقط.

واضاف رضا البلتاجي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الأحوال المادية للحكام المصريين تحسنت بشكل ملحوظ مؤخرا وبعضهم يتقاضى 100 ألف جنيه شهريا.

وأشار إلى أن الخلاف على التحكيم واختيار الحكام فيما يخص النادي الأهلي ونادي الزمالك مجرد اتهامات جماهيرية، قائلا: «الأهلي والزمالك دولة في حتة تانية ويظهر الخلاف على الحكام في حالة تعثر الاهلي أو خسارة الزمالك».