أخبار عاجلة

جيش الاحتلال يصنف 6 مؤسسات مدنية فلسطينية على أنها "إرهابية" -
في النسخة الثانية .. النيوزيلندية ليديا كو تحرز لقب بطولة أرامكو السعودية للقولف -
وفاة العميد أنور المصلوخي بالقريات -
كم تهديدًا وجِّه إلى "الكاظمي" قبل محاولة الاغتيال الفاشلة؟ -
وسط حماس كبير.. اختتام منافسات البطولة الرابعة من الدوري السعودي الإلكتروني -
أهالي حي الشاطئ في القنفذة يشتكون من انقطاع خدمات الإنترنت والمكالمات -
"رابطة العالم الإسلامي" تُدين المحاولة الإرهابية لاستهداف رئيس الوزراء العراقي -
النور السعودي يعلن مشاركته في البطولة الآسيوية لكرة اليد -
الشيخ الصفار لـ"سبق": القطيف نالت نصيبًا من التطور كسائر محافظات المملكة.. والأمنية إنشاء جامعة حديثة -
"المرور" يبدأ حملة لضبط الدراجات الآلية المخالفة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

تصل إلى 100 ألف شهريًا.. البلتاجي: الحكم المصري الأعلى أجرًا في أفريقيا

Print
تصل إلى 100 ألف شهريًا.. البلتاجي: الحكم المصري الأعلى أجرًا في أفريقيا تصل إلى 100 ألف شهريًا.. البلتاجي: الحكم المصري الأعلى أجرًا في أفريقيا

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال رضا البلتاجي، رئيس لجنة الحكام السابق، إن حكم مباراة الدوري الممتاز يحصل على 7 آلاف جنيه في المباراة الواحدة الآن، بالاضافة إلى زيادة كل الدرجات، مؤكدا أن أجور الحكام المصريين الأعلى أجرًا على مستوى قارة أفريقيا، وانه قبل 15 عاما كان اعلى مبلغ يحصل عليه حكم مباراة 200 جنيه فقط.

واضاف رضا البلتاجي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الأحوال المادية للحكام المصريين تحسنت بشكل ملحوظ مؤخرا وبعضهم يتقاضى 100 ألف جنيه شهريا.

وأشار إلى أن الخلاف على التحكيم واختيار الحكام فيما يخص النادي الأهلي ونادي مجرد اتهامات جماهيرية، قائلا: «الأهلي والزمالك دولة في حتة تانية ويظهر الخلاف على الحكام في حالة تعثر الاهلي أو خسارة الزمالك».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
نوفمبر سعيد على الأهلاوية.. 6 تتويجات أفريقية وخماسية تاريخية على الزمالك

نوفمبر سعيد على الأهلاوية.. 6 تتويجات أفريقية وخماسية تاريخية على الزمالك

مدرب حراس الزمالك يطالب كارتيرون بمنح عواد فرصة

مدرب حراس الزمالك يطالب كارتيرون بمنح عواد فرصة

القضاء الإداري تحدد موعد الحكم في «إقالة مرتضي منصور من نادي الزمالك»

القضاء الإداري تحدد موعد الحكم في «إقالة مرتضي منصور من نادي الزمالك»

تأجيل دعوي بطلان «عمومية ٢٠١٩» لنادي الزمالك لــ 5 ديسمبر

تأجيل دعوي بطلان «عمومية ٢٠١٩» لنادي الزمالك لــ 5 ديسمبر