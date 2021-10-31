روما وميلان .. إبراهيموفيتش يفتتح التسجيل بهدف عالمي

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افتتح نادي ميلان التهديف عن طريق لاعبه إبراهيموفيتش في الدقيقة 26 من المباراة الجارية الأن، أمام نادي روما، وذلك ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، المقامة في ملعب الأولمبيكو.

وجاء هدف إيراهيموفيتش من ركلة حرة مباشرة، لتسكن الكرة الصاروخية شباك الحارس باتريسيو، لتعلن عن تقدم الميلان بالهدف الأول.

ويأتي تشكيل روما كالأتي:-

حراسة المرمى: باتريسيو

الدفاع: ريك كارسدورب، مانشيني، إيبانيز، ماتياس فينا

الوسط:كريستانتي، جوردان فيريتو

الهجوم: زانيلو، بيليجريني،مختيتريان،أبراهام

وعلى الجانب الأخر تشكيل الميلان:-

حراسة المرمى: تتاروشانو

الدفاع: دافيد كالابريا، كيير، توموري، تيو هرنانديز

الوسط: فرانك كيسيه، إسماعيل بن ناصر

الهجوم: ساليمايكيرس، راضي كرونيتش، لياو، إبراهيموفيتش

ويحتل فريق روما المركز الرابع برصيد 19 نقطة، بينما يتصدر الميلان القمة برصيد 28 نقطة بفارق الأهداف عن نابولي.