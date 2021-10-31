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ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود حسين، رئيس اللجنة، عدد من طلبات الاحاطة المتعلقة ببعض المشكلات التي تعاني منها مراكز الشباب.

وأوصت اللجنة بنقل تبعية معسكر بورسعيد الدولي للكشافة والمرشدات، لتبعية الجمعية البحرية ببورسعيد، حفاظا عليه من الاهمال الذي يتعرض له، ووجه الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة تساؤلا لمسئولي وزارة الشباب عن مدي تنفيذ تلك التوصية، وأكدت ايمان عبدالجابر رئيس الادارة المركزية لمراكز الشباب عدم ممانعة الوزارة في نقل تبعية المعسكر لجمعية بورسعيد.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع الذي حضره الدكتور شرف البيجرمي، رئيس الادارة المركزية للمنشآت الشبابية طلب إحاطة من النائب إبراهيم عويس بشأن عدم إزالة المبنى الإداري المتهالك لمركز شباب أجهور الصغرى التابع لمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، والذى تم إنشاءه منذ عام 1976 خارج الحيز العمرانى بمساحة تقدر بــ 1270م ومبنى على مساحة 310م ويشكل خطورة كبيرة على حياة الموظفين والمترددين على مركز الشباب.

من جانبه قال الدكتور انور عيسي، رئيس قطاع حماية الأراضي بوزارة الزراعة انه خلال الاسبوع القادم سيتم الموافقة على الهدم وان وزارة الزراعة لم تتاخر في المشروعات ذات النفع العام.

وشدد الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة على مسئولي وزراة الزراعة ضرورة الالتزام بالمدة الزمنية المحددة، وذلك لسرعة الانتهاء من الإجراءات.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة الثالث المقدم من النائبة هناء فاروق، بشأن استعجال إمداد مركز شباب كفر المياسرة بمركز الزرقا، محافظة دمياط، بمحول كهرباء، علما بأن مركز الشباب قد أتم ملف محول الكهرباء بشركة كهرباء شمال الدلتا وتم عمل المقايسة بالشركة بشهر يوليو الماضى لتقدير حجم الاعمال الخاصة بالمحول.

وقال الدكتور محمود أبوزهرة مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة دمياط أنه سيتم تركيب عدد 2 محول كهرباء لمركز شباب ميت الخولي، وكفر المياسرة، وتم التنسيق مع شركة الكهرباء بإجمالى مبلغ مليون و600 ألف جنيه.

ومن جانبه اكد الدكتور اشرف البجرمي، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية، انه سيتم الانتهاء من تركيب المحولات خلال شهر نوفمبر المقبل.