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يستمر الحديث داخل الفريق الأول بالنادي الأهلي عن موقف حارس المرمى الأساسي محمد الشناوي من المشاركة في لقاء القمة أمام فريق الزمالك.

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ويلتقي المارد الأحمر مع الفارس يوم الجمعة القادمة عند الساعة الثامنة مساءً ضمن قمة مباريات الجولة الثالثة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويواصل محمد الشناوي خوضه البرنامج التأهيلي بجدة وتركيز أملًا في اللحاق بمباراة القمة وهو ما ازدادت نسبته في الساعات الأخيرة، خاصة في ظل راغبة اللاعب.

وأكد احمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي أنه سيتم تحديد الموقف النهائي للحارس محمد الشناوي من المشاركة في مباراة الأهلي والزمالك القادمة خلال الـ48 ساعة القادمة.

وكان الجهاز الفني والطبي للأهلي قد فضلا عدم المجازفة والدفع بالحارس محمد الشناوي كبديل في مباراة الفريق أمام البنك الأهلي في الجولة الثانية والتي انتهت لصالح المارد الأحمر بهدف دون رد.