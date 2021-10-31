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نثر البذور في المتنزهات مع توقعات الأمطار

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نثر البذور في المتنزهات مع توقعات الأمطار نثر البذور في المتنزهات مع توقعات الأمطار
مع توقعات بهطول أمطار خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة على العديد من مناطق المملكة، شرعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، في تنفيذ مبادرة لنثر بذور النباتات البرية في المتنزهات الوطنية، تحت شعار: «أسهم في التشجير وكن جزءا من التغيير.. لنجعلها خضراء».

شرق العمران

وأطلق مكتب عام وزارة البيئة والمياه والزراعة في الأحساء، بالتعاون مع إدارة متنزه الأحساء الوطني التابع للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، المبادرة، على مساحة 200 ألف متر مربع داخل المتنزه «شرق مدينة العمران»، بمشاركة حشد كبير من المتطوعين والمتطوعات وممثلي القطاعات والإدارات الحكومية المختلفة.

200 كيلوجرام

وأبان نائب مدير عام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في المحافظة المهندس عبدالعزيز العتيق لـ«الوطن»، أن المبادرة، استهدفت نثر 4 بذور برية ملائمة للمتنزه، وهي: «السدر، والرمث، والطلح، والعرق»، وتجاوزت كمية البذور الـ200 كيلوجرام، ويتوقع نموها مع هطول الأمطار المتوقعة على الأحساء، بعد موسم الوسمي في فترة دخول الربيع «شهران».

أفضل المتنزهات

وبين مدير متنزه الأحساء الوطني المهندس عبدالعزيز المغيرة، أن إجمالي الأشجار في المتنزه 1.6 مليون شجرة، وتستهدف مبادرة نثر البذور، أجزاء متفرقة في المتنزه البالغ مساحته 40 مليون متر مربع.

سفلتة وتخطيط

وأكد المغيرة أن المتنزه موعود بحزمة مشاريع تطويرية خلال الفترة المقبلة، للوصول إلى حصوله على لقب واحد من أفضل المتنزهات في المملكة، والتي من بينها: السفلتة والتخطيط، وتطوير كافة الخدمات، إضافة ألعاب أطفال متنوعة، وإنشاء دورات مياه، وزيادة الرقعة الخضراء بإكثار التشجير، وإتاحة مواقع داخل المتنزه للاستثمار، ويتولى حاليا المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر دراسة الجدوى في المشاريع الاستثمارية المتوقع إدراجها استثمارياً في المتنزه.


الوطن السعودية

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