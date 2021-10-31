أخبار عاجلة

ثقافة الأقصر تناقش دور الموسيقى في العرض المسرحي -
فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر.. آخر موعد للسداد دون دفع غرامة -
غداً.. قطع المياه عن مدينة أخميم 6 ساعات للقيام بأعمال الصيانة -
مصرع وإصابة 11 شخصا في حوادث سير متفرقة بسوهاج -
عضو نقابة الأطباء: الطبيب ليس مجرمًا لكي يتم حبسه احتياطيًا -
أستاذ بجامعة الأزهر يطالب باستدعاء التربية الدينية: «انتو خايفين من الدين ليه» -
«ده حكم ربنا».. لطفي لبيب يتصدر محركات البحث بعد إعلانه الاعتزال ويكشف السبب -
روسيا : شراكة «أوكوس» أحدثت شرخا عميقا في «الناتو» -
ماتيوس يحث «هالاند» على الرحيل إلى ريال مدريد -
أمريكا تعيد فتح حدودها بعد 20 شهرا من الإغلاق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. الوطن السعودية

488 مليون ريال لمشاريع أنسنة جدة

Print
488 مليون ريال لمشاريع أنسنة جدة 488 مليون ريال لمشاريع أنسنة جدة
كشفت أمانة محافظة جدة عن عدد من مشاريعها لأنسنة المدينة، والتي تهدف إلى زيادة نصيب الفرد من المرافق الترفيهية والمسطحات الخضراء بتكلفة 488 مليون ريال، وذلك ضمن المبادرات التطويرية للخدمات البلدية وتحسين جودة الحياة، إحدى مستهدفات رؤية 2030.

مشاريع

وبينت الأمانة أن من أبرز مشاريع الأنسنة الجاري تنفيذها في أنحاء المحافظة مشروع تطوير الواجهة البجرية بأبحر بقيمة تجاوزت الـ229 مليون ريال، والذي سيضيف قيمة سياحية لعروس البحر الأحمر، حيث سيوفر ساحات ومناطق ترفيهية وشواطئ رملية وممشى ومسطحات خضراء، وتطوير كامل للبنية التحتية.

أماكن التطوير

كما تشمل مشاريع الأنسنة تطوير حديقة الأمير ماجد على مساحة 130 ألف متر مربع وبقيمة تصل نحو 80 مليون ريال، وستضم أكبر منطقة ألعاب أطفال في المدينة على مساحة تصل إلى 8 آلاف متر مربع.

جنوب وشرق

وأوضحت أمانة جدة أنها تعمل على تنفيذ مشروعين لعدد من ممرات المشاة مرحلة (أولى – وثانية) في جنوب وشرق وشمال المحافظة بتكلفة 33.220 مليون ريال، وتسعى الأمانة إلى تحفيز السكان والزائرين على ممارسة المشي وتعزيز الصحة العامة من خلال توفير مساحات ومواقع خاصة وآمنة، لتضاف إلى 24 ممشى جرى تنفيذها تباعا في أنحاء جدة، بالإضافة إلى مشروع إعادة تأهيل الحدائق القائمة بتكلفة 53 مليون ريال.


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
استشاري يحذّر ممارسي رياضة الجري والهرولة: تجنبوا استخدام سماعات "البلوتوث"

استشاري يحذّر ممارسي رياضة الجري والهرولة: تجنبوا استخدام سماعات "البلوتوث"

متحدث "الرياضة": اقتصار بيع التذاكر على المنصات الإلكترونية ومنع بيعها في المنشآت

متحدث "الرياضة": اقتصار بيع التذاكر على المنصات الإلكترونية ومنع بيعها في المنشآت

بمشاركة وزير الرياضة.. أمانة جدة تنظم حملة توعية لحماية النمر العربي

بمشاركة وزير الرياضة.. أمانة جدة تنظم حملة توعية لحماية النمر العربي

بمشاركة وزير الرياضة.. أمانة جدة تنظم حملة توعية لحماية النمر العربي

بمشاركة وزير الرياضة.. أمانة جدة تنظم حملة توعية لحماية النمر العربي