والد الطفل المختطف بسوهاج عقب إعادته: «هعمل ليلة لله احتفالا برجوعه»

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روى محمد محمود عبدالرازق «33 سنة»، والد الطفل المختطف عمار الذي جرى إعادته لأسرته المقيمة بقرية البياضية بمركز المنشاة بسوهاج، وضبط 3 متهمين باختطافه، تفاصيل الواقعة، قائلا إنه يعمل بالقاهرة في أشغال خاصة، واتصلت به زوجته وقت المغرب لتخبره بأن نجلهما عمار مختفٍ منذ أذان العصر، ولا يعرفون طريقه.

وأضاف «عبدالرازق» في حديثه لـ«المصري اليوم»: «الأطفال اللي كانوا بيلعبوا معاه في الشارع قالوا إن شخصين داخل»توك توك«قالوا له تعالى أركب معانا ورينا بيت جدك علشان أبوك باعت له فلوس، وعمار ركب معاهم التوك توك ومحدش يعرف عنه حاجة».

وتابع والد عمار: «لما سمعت الخبر الدنيا لفت بي، وأنا معنديش أعداء ومش معاي مشاكل مع حد، كل تركيزي في شغلي وأكل عيشي، وماليش في اللف ولا الدوران، وركبت عربية بسرعة من القاهرة في طريقي للبلد، وكان فيه تواصل معاية بالتليفون من أهل البلد وضباط المباحث، حيث قاموا بفحص الكاميرات الموجودة في الشارع وسجلت وقت ركوب عمار»التوك توك«مع الخاطفين، وقاموا بتحديدهم، ولما عرفوا إن الشرطة عرفتهم، وفي حملات شغالة عليهم أخدوا عمار وتركوه على الطريق السريع، وفيه سواق ابن حلال أخذه معاه لموقف سوهاج وبيته في عربيته لحد ما الشرطة وصلت له الصبح وأخدته منه ورجعتهولنا».

وقال: «لما وصلت البلد الصبح الحمد لله كان ابني رجع، وأنا بوجه الشكر لرجال الشرطة على جهودهم وإعادة ابني وتمكنهم من ضبط الخاطفين، اللي للأسف كان فيهم واحد منهم من جيرانا، واتنين من قرية»بلصفورة«المجاورة لنا».

وذكر والد عمار أنه عرف من تحقيقات ضباط المباحث مع المتهمين أنهم «كانوا عاوزين يطلبوا مليون جنيه فدية، لافتا إلى أن كنوز الدنيا لا تساوي شيئًا أمام عودة ابنه سالماً، وأنه سيقيم ليلة لله فرحا بعودة نجله».

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطاراً من مأمور مركز شرطة المنشاة، بورود بلاغ من ربة منزل مقيمة بقرية «البياضية» بدائرة المركز، بغياب نجلها «عمار- 9 سنوات» عن مسكنهما، ولم تتهم أحد بالتسبب فـى ذلك، وتم تشكيل فريق بحث بقيادة المقدم أحمد صابر، رئيس مباحث مركز المنشاة، ومعاونه النقيب عبدالرحمن فواز، بإشراف اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية، وبالتنسيق مع فرع الأمن العام، حيث عُثر على الطفل بموقف السيارات بمدينة سوهاج بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج.

وتوصلت جهود فريق البحث إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة، وقرر أحدهم بأنه نظراً لإقامته بذات القرية سكن الطفل وعلمه بوجود أموال مع والده، إتفق مع باقى المتهمين على إرتكاب الواقعة، حيث أرشدهما عن مكان تواجد الطفل حال لهوه بأحد شوارع القرية، وأضاف الأول بتوجه الثانى والثالث للقرية بمركبة «توك توك» وتقابلا مع الطفل وطلبا منه توصيلهما إلى منزل جده لوالدته الكائن بذات القرية، ثم اصطحبا الطفل لمنزل أحدهم، وعقب استشعارهما بتضييق الخناق عليهما تخليا عن الطفل، وبمواجهة الثانى والثالث أيدا أقوال الأول وأرشد الثاني عن مركبة «التوك توك» المستخدمة فـى إرتكاب الواقعة، وأمرت النيابة العامة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وجدد اليوم قاضى المعارضات حبسهم 15 يوماً على ذمة التحقيق.