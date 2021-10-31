عائشة بن أحمد تكشف عن صورة شخصيتها في مسلسل «وعد الشيطان»

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

تنتظر الفنانة عائشة بن أحمد عرض أحدث مسلسلاتها التلفزيونية الذين يحمل عنوان «وعد الشيطان»، عبر منصة شاهد vip الرقمية وشاشة قنوات mbc.

ونشرت عائشة صورة من الشخصية المقرر أن تجسدها ضمن أحداث المسلسل عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلقت عليها وكتبت: «انتظروا وعد الشيك».

المسلسل تشويقي قائم على الساسبنس، بطولة عمرو يوسف، فتحي عبدالوهاب، عائشة بن أحمد، أحمد الرافعي، محمد إبراهيم يسرى، مراد مكرم، وخالد كمال، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم نيللي كريم، وهو من إخراج كولين تييج، الذي عرض له هذا العام المسلسل السعودي رشاش.

ويتكون العمل من 6 حلقاتٍ فقط، يدخل فيها عمرو عالم السحر، حيث يقدم عمرو شخصية غامضة وجديدة عليه، كرجل يتحالف مع الشيطان.