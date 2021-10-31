ميدو يشيد بمحمد شريف وينتقد حارس الأهلي

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أشاد أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، بمستوى محمد شريف مهاجم الأهلي في الوقت الذي انتقد خلاله مستوى حارس الفريق الأحمر على لطفي.

وفاز الأهلي على حساب البنك الأهلي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساؤ الأحد بمنافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر:«فوز مهم للاهلي قبل ماتش الزمالك..محمد شريف احسن مهاجم في الاهلي ومفيش مقارنه بينه وبين أي مهاجم تاني».

وأضاف:«..ماتش النهارده بين ان على لطفي بعيد جدا ومستواه لا يؤهله للعب في الاهلي..الزنفلي حارس متواضع مستواه لا يليق بفريق في الدوري الممتاز».