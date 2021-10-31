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الشيخ رمضان عبدالرازق يكشف طريقة «التحصين من الحسد والسحر»

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الشيخ رمضان عبدالرازق يكشف طريقة «التحصين من الحسد والسحر» الشيخ رمضان عبدالرازق يكشف طريقة «التحصين من الحسد والسحر»

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استعرض الشيخ رمضان عبدالرازق كيفية التحصين من الحسد والسحر، مشددًا على أهمية عدم اللجوء إلى السحرة والمشعوذين لعلاج الحسد أو السحر «لأن القرآن والسُنة موجود بهما العلاج».

وتابع عبدالرزاق خلال حواره إلى برنامج «الدنيا بخير» الذي تقدمه الإعلامية لمياء فهمي على قناة «الحياة»، الأحد، أن «خلاصة الموضوع هي قراءة الفاتحة والمعوذتين وآية الكرسي، والمعوذتين شئ مهم جدًا ولا يجب الاستغناء عنهما»، مشيرًا إلى أنه «يمكن قراءتهم 3 مرات بعد كل صلاة وهي تحفظ الإنسان من كل شر أو حسد».

وأضاف أنه «يجب قول بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، وذلك منعًا من أن يصيب الإنسان أحدًا بحسد، كما يجب أن تكون هناك مقولة على لسان الإنسان دائمًا وهي «بسم الله ماشاء الله لا قوة إلا الله، اللهم بارك».

المصرى اليوم

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