«بابا كان بيضربنى بالجنازير».. تطور جديد بواقعة الأب المتهم بتقييد طفلته 3 سنوات (صور وفيديو)

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قررت نيابة مركز ميت غمر في محافظة الدقهلية، اليوم، حبس الأب المتهم باحتجاز وتقييد طفلته شهد البالغة من العمر 14 سنة بالجنازير لمدة 3 سنوات لمنعها من زيارة والدتها بعدما طلبت منه الطلاق وانفصلا.

واستمعت النيابة العامة لأقوال الطفلة التى رفضت الطفلة فى البداية اتهام والدها بأى شيء وأكدت أنه كان يخاف عليها ويربطها حتى لا تخرج وهو خارج المنزل حتى لا تذهب لوالدتها ونفت تعرضها للضرب أو التعذيب وقالت: «هو بس كان خايف عليّ، وكان بيجيب لى الأكل ويربطنى ويقفل عليّ البيت علشان ما خروجش».

لكن عادت الطفلة بعدما خلت غرفة التحقيق وسردت ما تعرضت له من قبل والدها والذى احتجزها أكثر من ثلاث سنوات فى غرفة مظلمة ومنع عنها الطعام إلا من فتات الأكل حتى تحولت لما يشبه الهيكل العظمى.

وقالت الطفلة إن والدها كان يطعمها عيش وجبنة أو عيش وطعمية يوم بعد يوم وأنها كلما طلبت منه الخروج ضربها بجلدة الحصان والجنزير.

وقررت النيابة العامة عرض الطفلة على الطبيب الشرعى لبيان ما بها من إصابات وكيفية حدوثها وحالتها الصحية العامة وأسباب إصابتها بالأنيميا والهزال .

كان مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا من مأمور مركز ميت غمر بجنوب الدقهلية يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية كوم النور التابعة لمركز ميت غمر بالعثور على طفلة مقيدة بالجنازير داخل منزل مهجور بالقرية، واتهموا والدها بتقييدها لمدة 3 سنوات.

انتقل ضباط المباحث إلى مكان الواقعة وتبين العثور على الطفلة شهد. م، 12 سنة، مقيدة بالجنازير من قدميها بالسرير وتجلس في وضع القرفصاء وتبكى، وبسؤالها أكدت أن والدها قيدها كذلك لمنعها من الخروج والذهاب لوالدتها التي تطلقت منه.

وقام ضباط المباحث بفك قيود الطفلة ونقلها لمستشفى ميت غمر العام للعلاج وتوقيع الكشف الطبي عليها.

وأكد شهود عيان من الأهالي أن الطفلة شهد اختفت منذ 3 سنوات وكلما سألوا والدها عنها يؤكد أنها ذهبت لوالدتها لكنهم بدأوا في سماع أصوات بكاء متواصل من المنزل وفى البداية ظنوا أن المنزل «مسكون» فقرر اثنان من الشباب دخول المنزل من أعلى السطوح لاستبيان سبب البكاء وفوجئا بالطفلة مقيدة في السرير بإحدى الغرف ولا يوجد بجوارها أي طعام.

تمكن ضباط مباحث مركز ميت غمر من القبض على الأب الذي علل تصرفه بأنه يحافظ على طفلته حتى لا تخرج من المنزل في عدم وجوده وهى في سن خطرة.

تحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.

أب يحتجز ابنته ويقيدها بالسرير لمدة 3 سنوات

أب يحتجز ابنته ويقيدها بالسرير لمدة 3 سنوات

أب يحتجز ابنته ويقيدها بالسرير لمدة 3 سنوات