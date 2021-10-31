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وزير البيئة اللبناني: الأوطان لا تدار بالتغريدات «البطولية»

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وزير البيئة اللبناني: الأوطان لا تدار بالتغريدات «البطولية» وزير البيئة اللبناني: الأوطان لا تدار بالتغريدات «البطولية»

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صرح وزير البيئة اللبناني، ناصر ياسين، بأن الأوطان لا تدار بالتغريدات البطولية ولكن بالسعي لأحل الأزمات.

جاء ذلك في تغريدة قال فيها ياسين: «لا تدار الأوطان بتغريدات بطولية وأوهام الانتصارات، بل بحكمة وتروي لمعالجة الكم الهائل من الأزمات، المزمن منها والمتجدد، وبحوار مع الأشقاء العرب لإعادة الثقة معهم، وبانفتاح على المجتمع الدولي».

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية اللبناني، عبدالله بو حبيب، إن بلاده حريصه على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخطي الأزمة مع عدد من دول الخليج، بسبب تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، حول الحرب في اليمن.

من جانبها، دعت دولة الإمارات، رعاياها المتواجدين في لبنان إلى العودة إلى البلاد، وذلك في ظل تصاعد الأزمة بين لبنان وعدد من الدول الخليجية.

وأشعلت تصريحات قديمة لوزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، أزمة سياسية مع ودول خليجية، حيث قال قرداحي إن جماعة «أنصار الله» التي يحاربها التحالف العربي بقيادة السعودية تدافع عن نفسها ضد «الاعتداءات»، واصفا الحرب في اليمن بالعبثية والتي يجب أن تتوقف.

المصرى اليوم

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