فعاليات شتوية بالمجاردة

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دشن محافظ المجاردة سعيد علي بن دلبوح، صباح اليوم، بمكتبه الرابط الخاص بتطوير الفعاليات السياحية الشتوية لمحافظة المجاردة، من خلال إشراك جميع طبقات المجتمع في اقتراح الفعاليات وتنفيذها والإشراف عليها، خصوصا شباب وشابات المحافظة ومراكزها الإدارية.

ودعا محافظ المجاردة كافة طبقات المجتمع من مثقفين وأدباء وأصحاب الفكر من الشباب والشابات للمشاركة بأفكارهم وملاحظاتهم في موسم الشتاء، وذلك من خلال المشاركة في الرابط الإلكتروني: https://docs.google.com/forms/d/1JXVrTqFXXQLeLMZsYPfAdQGXiFFmzbLB)ZLDOCJr33H8/edit).

وأوضح أن ملاحظات واقتراحات وأفكار المجتمع سوف تؤخذ بعين الاعتبار أثناء إقرار الفعاليات، وأن المجال مفتوح لمشاركة أصحاب المقترحات المميزة في تنفيذ الفعاليات والإشراف عليها.