ترفيه ومعارض زراعية برمان حائل

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تشهد فعاليات مهرجان رمان حائل 2021،‏ التي انطلقت الخميس الماضي والمقام في «مزرعة ‏مواسم» بقرية التربية، ‏إقبالاً كبيراً من الزوار والمهتمين. ‏

وتشتمل الفعاليات على سوق الرمان والفعاليات الترفيهية ومعارض زراعية، وكذلك ساحة ‏السوق الشعبي وعربات بيع الطعام، إضافة إلى المعرض المصاحب الذي تقيمه الغرفة ‏التجارية الصناعية بالمنطقة، ويشتمل على خدمات تسويقية للمنتج والمستهلك وبثّ رسائل ‏توعية يومياً.‏

وأوضح رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان موسى القاسم ‏أن المهرجانات الزراعية الموسمية ‏بالمنطقة تعد رافداً وداعماً اقتصادياً مهماً للمزارعين، ‏تسهم في دعم جميع المنتجات الزراعية، ‏كالتمر والبرتقال والرمان، مبيناً أن المهرجان يهدف إلى إبراز ما تزخر به المنطقة من ‏مقومات زراعية وسياحية واقتصادية، وما يتوافر بها من فرص استثمارية واعدة في شتى ‏المجالات.‏