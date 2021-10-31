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ضبط 9 مخالفين لنظام البيئة

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ضبط 9 مخالفين لنظام البيئة ضبط 9 مخالفين لنظام البيئة
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي في محافظة جدة 9 مخالفين لنظام البيئة، منهم 8 مقيمين من الجنسيتين السودانية والتشادية، ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية السودانية، لحيازتهم 800 متر مكعب من الحطب والفحم المحليين، وقطعهم الأشجار بغرض تصنيع الفحم المحلي، وتم ضبط الأدوات المستخدمة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة في وزارة البيئة والمياه والزراعة، مبينًا أن عقوبة قطع الأشجار غرامة تصل إلى 20 ألف ريال لكل شجرة، وعقوبة تخزين الحطب والفحم المحليين غرامة تصل إلى 16 ألف ريال لكل متر مكعب.


الوطن السعودية

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