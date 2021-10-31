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الشباب : "تمبكتي" يبدأ التأهيل .. والفريق يفتح ملف مواجهة النصر

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الشباب : "تمبكتي" يبدأ التأهيل .. والفريق يفتح ملف مواجهة النصر الشباب : "تمبكتي" يبدأ التأهيل .. والفريق يفتح ملف مواجهة النصر

الشباب :

أعلن نادي الشباب أن لاعب الفريق الكروي الأول (الدولي) حسان تمبكتي بدأ برنامجه التأهيلي العلاجي في عيادة النادي ، اليوم الأحد، قبل الدخول في التدريبات الجماعية.

وكان "تمبكتي" قد تعرض لإصابة قوية في مباراة السعودي ضد نظيره الأوزبكي ، 15 يونيو الماضي، في تصفيات آسيا المؤهلة لـكأس العالم 2022 بعد تدخل مع حارس مرمى الأخضر محمد العويس وغادر على إثرها الملعب.

ميدانيًا استأنف لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي الشباب مساء اليوم الأحد تدريباتهم، وذلك بعد أن منحهم مدير الجهاز الفني البرازيلي شاموسكا راحة لمدة يومين عن التدريبات.


وأدى اللاعب ناصر العمران تمارين خاصة برفقة المعد البدني.

وسيواجه الشباب نظيره النصر في "ديربي الرياض" في قمة مباريات الجولة 11 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الجمعة المقبل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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