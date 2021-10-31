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«الزراعة»: تنفق المليارات في مشروعات لمواجهة التغيرات المناخية

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«الزراعة»: مصر تنفق المليارات في مشروعات لمواجهة التغيرات المناخية «الزراعة»: تنفق المليارات في مشروعات لمواجهة التغيرات المناخية

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قال الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، إن التغيرات المناخية تمس جميع دول العالم وليس فقط، مشيرا إلى أن الرئيس سيلقي غدا أمام قمة المناخ كلمة تمثل جميع الدول النامية.

وأضاف «فهيم» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، الأحد، أن موقف مصر في هذه القمة أكبر من موقف دول كبرى، مشيرا إلى أنه بعد كلمة الرئيس غدا سينظر العالم كله إلى المصريين باحترام كبير.

وأردف رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، أن قضية تغير المناخ لها شقين هما التخفيف من التغيرات المناخية والتكيف معها، موضحا أن التخفيف يعني الحد من استخدام كل من يؤثر على المناخ والاحتباس الحراري: مصر تبني نموذجا يحتذي به في هذا الشأن.

وأوضح محمد فهيم أن مصر تسعى أيضا إلى التكيف مع التغيرات المناخية من خلال إنشاء طرق تفتح آفاقا جديدة للتنمية وتوسيع الرقعة الزراعية، موضحا أن مصر مرشحة لاستضافة وتنظيم قمة المناخ المقبلة.

واستطرد رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة أن مصر تنفق مليارات في مشروعات مثل محطة بقر البقر لاستصلاح مساحات جديدة من الأراضي، وتوسيع الرقعة الزراعية التي تساهم على توفير الغذاء، لمواجهة التغيرات المناخية، مضيفا أن وزارة الزراعة تعمل الآن في مختلف الاتجاهات.

المصرى اليوم

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