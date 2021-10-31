مسؤولة بالأمم المتحدة تشيد بـ«حياة كريمة»

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أشادت ميمونة شريف المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، جهود مصر لخفض الانبعاثات الكربونية والحد من مخاطر الكوارث وتداعيات التغيرات المناخية، مؤكدة استمرار المنظمة في العمل على دعم المدن، مشيرة خلال حديثها في المؤتمر الصحفي الختامي لاحتفالية اليوم العالمي للمدن الذي استضافته الأقصر، إلى أن تنظيم منتدي لتحويل المدن إلى مكان افضل، في شهر يونيو من العام القادم.

واشادتالمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بالمشروعات القومية الجارية في مصر حاليا وعلي رأسها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي تمثل نماذج رائعة لجهود تحقيق اهداف التنمية المستدامة، وتمثل أيضا جوانب من حقوق الإنسان في الحصول على السكن والعمل اللائق والحياة الكريمة، واعتبرت أن نجاح مصر في تنظيم الاحتفال باليوم العالمي للمدن يعزز فرصها لاستضافة المنتدى الحضاري العالمي عام ٢٠٢٤، مشيرة إلى أن القرار النهائي سيتم اتخاذه بنهاية العام الحالي، وعبرت عن سعادتها بالاحتفال باليوم العالمي للمدن في الأقصر، كأول مرة يتم فيها تنظيم هذا الاحتفال في المنطقة العربية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. ونوهت بالجولة التي قامت بها في نهر النيل وزيارة مشروع ترشيح مياه النيل باعتباره احد الحلول والممارسات الجيدة التي يمكن مشاركتها في مدن أخرى مماثلة، مشيدة بزيارتها والوفود المشاركة لمعبدالكرنك.

ونوهت بأن ٧٠ % من انبعاثات الكربون تأتي من المدن ولا بد من وقف ذلك لوضع حد لارتفاع درجة حرارة كوكب الارض، داعية إلى اتخاذ اجراءات فورية لانهاء هذه التداعيات وجعل المدن اكثر قدرة على الصمود والاستدامة، وأشارت إلى أن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يسهم من أجل معالجة هذه المخاطر الناجمة عن التغيرات المناخية سواء في إفريقيا أو المنطقة العربية وغيرها من مناطق العالم.