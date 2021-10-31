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عودة «المخيف».. الأهلي يهزم البنك بهدف شريف

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عودة «المخيف».. الأهلي يهزم البنك بهدف شريف عودة «المخيف».. الأهلي يهزم البنك بهدف شريف

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تمكن فريق الأهلي من تحقيق الفوز على مضيفه البنك الأهلي بهدف دون رد، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

شهد الشوط الأول عجز هجومي من الفريقين في إيجاد تهديد حقيقي وإحداث خطورة على المرمى بخلاف عدد من التصويبات البعيدة والانطلاقات على الأطراف لعلي معلول ومحمد هاني.

وظهر الأهلي بشكل أفضل خلال بدايات الشوط الثاني خاصة بعد مشاركة المهاجم محمد شريف الذي تمكن من تسجيل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 63 من متابعة مميزة لتصويبة عمرو السولية الخطيرة.

وحاول رفاق المدرب خالد جلال العودة وتسجيل هدف التعادل من خلال الزيادة العديدة في المناطق الأمامية ولكن دون جدوى بسبب تألق الحارس على لطفي الذي أنقذ أكثر من فرصة مؤكدة.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي إلى 6 نقاط في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز وبفارق الأهداف عن وبيراميدز، فيما يتجمد رصيد البنك الأهلي عند 3 نقاط في المركز السادس.

المصرى اليوم

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