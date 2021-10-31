تفحم 4 اتوبيسات في حريق داخل جراج في الظاهر

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اشتعلت النيران، مساء اليوم الأحد، في 4 أتوبيسات داخل جراج بامتداد شارع رمسيس، وغطت الادخنة منطقة رمسيس، ودفعت الحماية المدنية بـ9 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

قالت مصادر أمنية لـ«المصري اليوم» ان النيران تسببت في تفحم 4 أتوبيسات في حريق جراج بمنطقة الظاهر، ويكثف رجال الحماية المدنية جهودهم للسيطرة على النيران، بدون إصابات.

تلقت غرفة النجدة بالقاهرة، بلاغاً بنشوب حريق داخل جراج بمنطقة الظاهر، بالانتقال والفحص تبين نشوب الحريق في جراج بداخله 4 أتوبيسات وجار السيطرة على الحريق.