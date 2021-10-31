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وصول أولى رحلات شركة طيران Lufthansa من ميونخ إلى مرسى علم

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وصول أولى رحلات شركة طيران Lufthansa من ميونخ إلى مرسى علم وصول أولى رحلات شركة طيران Lufthansa من ميونخ إلى مرسى علم

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استقبل مطار مرسى علم الدولي، مساء اليوم الأحد، أولى الرحلات الجوية التابعة لشركة طيران Lufthansa قادمة من مدينة ميونخ، من طراز A321، على متنها 199 راكبًا، وستنظم Lufthansa رحلة أسبوعية من ميونخ إلى مرسى علم، في إطار تنشيط الحركة السياحية القادمة من ألمانيا للبحر الأحمر، ودعم الطلب من السوق الألماني على .

وبحسب بيان، الأحد، استقبل فريق العلاقات العامة بالمطار، الركاب بالورود مع تقديم الهدايا التذكارية لهم، وتم فحص شهادة تحليل pcr التي يحملها ركاب الرحلة، فضلاً عن إجراء الكشف الطبي والتحاليل الفورية لعدد من الركاب الذين لا يحملون شهادة pcr، وتم إنهاء إجراءات وصولهم بسهولة ويسر تام مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

المصرى اليوم

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