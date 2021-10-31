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الأهلي والبنك مباشر .. محمد شريف يسجل هدف التقدم

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الأهلي والبنك مباشر .. محمد شريف يسجل هدف التقدم الأهلي والبنك مباشر .. محمد شريف يسجل هدف التقدم

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تمكن محمد شريف من تسجيل هدف التقدم لصالح فريق الأهلي في مرمى البنك الأهلي عند الدقيقة 62 من المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء الهدف بعد انطلاقة مميزة من محمد مجدي أفشة الذي وضع الكرة لزميله عمرو السولية صاحب التسديدة القوية التي سقطت من يد الزمفلي لتجد محمد شريف الذي يسكنها المرمى بنجاح.

ونجح الفريقان في تحقيق انطلاقة قوية في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز حيث تفوث الأهلي على الإسماعيلي برباعية نظيفة فيما فاز البنك الأهلي على طلائع الجيش بثلاثية دون رد.

المصرى اليوم

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