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يكشف عن موقف أوباما من المشاركة في مباراة القمة

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الزمالك يكشف عن موقف أوباما من المشاركة في مباراة القمة يكشف عن موقف أوباما من المشاركة في مباراة القمة

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أكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي أن إصابة يوسف أوباما لاعب الفريق عبارة عن إجهاد في العضلة الخلفية، وفضل الجهاز الفني بقيادة الفرنسي كارتيرون بالاتفاق مع الجهاز الطبي إراحته من لقاء اليوم أمام الطلائع.

وأضاف رئيس الجهاز الطبي للزمالك في تصريحات للموقع الرسمي للنادي أن أوباما كان يعاني من بعض المشاكل في تدريب الأمس ولذلك قررنا عدم المجازفة به وسيكون اللاعب جاهزا للمشاركة في المباريات المقبلة.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزا غاليا على طلائع الجيش بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الفريق الأبيض رصيده إلى 6 نقاط يتصدر بهم مسابقة الدوري.

المصرى اليوم

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