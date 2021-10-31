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أحمد أبوالغيط وكوبيتش يبحثان تطورات ليبيا

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أحمد أبوالغيط وكوبيتش يبحثان تطورات ليبيا أحمد أبوالغيط وكوبيتش يبحثان تطورات ليبيا
بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، الأحد، مع يان كوبيتش، المبعوث الخاص للأمم المتحدة رئيس بعثة الدعم في ليبيا، مجمل تطورات الأوضاع بليبيا في ضوء المستجدات الأخيرة.

وصرح مصدر مسؤول في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأن «أبوالغيط» استمع، خلال اللقاء، إلى عرض «كوبيتش» حول تطورات موضوع تنفيذ خطة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، وكذلك الجهود الجارية لإقرار الصيغة النهائية للإطار القانوني للانتخابات النيابية والرئاسية في ليبيا، التي ينظر فيها مجلس النواب الليبي حاليا في ضوء التعديلات التي طرحتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بما يتيح إجراءها في موعدها المحدد وفق خارطة الطريق، التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وأشار المصدر إلى أنه جرى التباحث حول نتائج مؤتمر دعم استقرار ليبيا، الذي عُقد أخيرا في العاصمة الليبية (طرابلس)، ومؤتمر قمة باريس بشأن ليبيا، المقرر عقده في 12 نوفمبر المقبل، وتأثير المؤتمرين على العملية السياسية في البلاد. وجدد «أبوالغيط» دعم جامعة الدول العربية عمل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، من خلال مرافقة الأشقاء في ليبيا في كل جهد يرمي إلى إتمام كل متطلبات إنهاء المرحلة الانتقالية، والوصول بليبيا إلى مرحلة الاستقرار والبناء والتقدم.


الوطن السعودية

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