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براءة مسئولة بالتضامن من الاضرار ب ٧ الاف جنيه مملوكة للدولة

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براءة مسئولة بالتضامن من الاضرار ب ٧ الاف جنيه مملوكة للدولة براءة مسئولة بالتضامن من الاضرار ب ٧ الاف جنيه مملوكة للدولة

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برأت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية سابقاً، من تهمة استخدام السيارة المملوكة لجهة عملها في الانتقال من محل إقامتها إلى مقر عملها دون الحصول على موافقة الهيئة العامة للخدمات الحكومية، مما ترتب عليه إلحاق ضرر مالي بالدولة قدر بمبلغ 7926 جنيه .
قالت المحكمة انها اطلعت على التحقيقات التي أُجريت مع المحالة في هذا الشأن، واستبان لها دفع المحالة لهذه المخالفة بعدم علمها بقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه، فضلاً عن كونها كانت تستخدم هذه السيارة في الأعمال المصلحية فقط، وأنها على استعداد لسداد أي مبالغ مالية ترتبت على استخدامها لهذه السيارة عن طريق الخطأ غير المقصود من مسئولي تشغيل السيارات بالمديرية .
ورأت المحكمة، إن المسؤول عن مخاطبة الهيئة العامة للخدمات الحكومية لاستطلاع موافقتها على استخدام السيارة محل التحقيق هو رئيس قسم السيارات بمديرية التضامن الاجتماعي، ومن بعده مدير إدارة الشؤون الإدارية بالمديرية، وقد كان يتعين عليهما إعداد كتاب في هذا الشأن للعرض على المحالة بصفتها مدير المديرية آنذاك لاعتماده ومن ثم توجيهه إلى رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية .

المصرى اليوم

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