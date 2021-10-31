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غدًا.. تنطلق منافسات كأس اللجنة الأولمبية العربية للهجن في ميدان تبوك

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غدًا.. تنطلق منافسات كأس اللجنة الأولمبية العربية السعودية للهجن في ميدان تبوك غدًا.. تنطلق منافسات كأس اللجنة الأولمبية العربية للهجن في ميدان تبوك
لمدة 5 أيام بدءًا من الغد.. وسط استعداد كبير في تهيئة الميدان منذ وقت مبكر

غدًا.. تنطلق منافسات كأس اللجنة الأولمبية العربية السعودية للهجن في ميدان تبوك

يشهد ميدان منطقة تبوك غدًا الاثنين منافسات كأس اللجنة الأولمبية العربية للهجن، ثاني كؤوس موسم 2021-2022 لرياضة الهجن، وسط استعداد كبير في تهيئة الميدان منذ وقت مبكر.

وتستمر المنافسة لمدة خمسة أيام بعدد 118 شوطًا، منها 20 شوطًا للرموز و26 شوطًا مفتوحًا و70 شوطًا عامًا وشوطان للماراثون.

ويشهد اليوم الأول 36 شوطًا لسن الحقايق، على مسافة 3 كلم وفترتين، صباحية تحتوي على 26 شوطًا “عام”، وعشرة أشواط في الفترة المسائية منها 4 أشواط رموز و 6 أشواط مفتوحة.

وكان الاتحاد السعودي للهجن قد أكمل استعداداته لانطلاقة هذا السباق، حيث بدأت اليوم الأحد عملية عرض المطايا على لجنة التشبيه والتسنين، حيث تستمر حتى الرابع من نوفمبر، فيما سيتم استبعاد المطايا التي لم تخضع للإجراء من قِبل اللجنة المختصة.

وتأتي هذه الجهود الكبيرة في إطار سعي الاتحاد السعودي للهجن برئاسة الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد للمحافظة على هذا الموروث الحضاري الكبير والارتقاء بهذه الرياضة لمعايير عالمية تتواكب مع رؤية المملكة 2030، إضافة إلى حوكمة وإدارة سباقات الهجن وتقديم الخدمات للميادين والمُلاك وتوفير البيئة المثالية لهم من أجل ممارسة هذه الرياضة الأصيلة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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