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زوار#ونتر_وندرلاند من خارج الرياض يعبّرون عن دهشتهم بما تشمله المنطقة العالمية من ألعاب

نفى شابٌ من ذوي الإعاقة وجود أي صعوبات واجهته خلال زيارته لمنطقة "الرياض ونتروندرلاند" الترفيهية ضمن فعاليات موسم الرياض، مؤكدا في هذا الصدد استمتاعه ودهشته بما شاهده من إمكانات وتجهيزات ترفيهية ضخمة وغير مسبوقة مضيفًا: "أنا فخور بما أشاهده من إمكانات ترفيه عالمية في بلدي ".



وتفصيلاً، قدم الشاب “راكان بايزيد“، من ذوي الاحتياجات الخاصة، شكره لهيئة الترفيه والعاملين في فعاليات موسم الرياض على التسهيلات الخاصة لذوي الإعاقة لتمكينهم من حضور الفعاليات والاستمتاع بها كغيرهم.

وقال "بايزيد"، وهو مختص في الموارد البشرية ومدرب لذوي الاحتياجات الخاصة، لـ "سبق" خلال رصدها انطباعات زوار منطقة "الرياض ونتروندرلاند"، إحدى فعاليات "موسم الرياض - 2": "أشكر سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله وكذلك الهيئة العامة للترفيه على روعة ما شاهدته".

وأضاف: "أنا من ذوي الاحتياجات الخاصة ولم أجد ولله الحمد أي شيء أعاقني حيث تم توفير مواقف مجانية ودورات مياه خاصة لنا، فكل المنطقة مهيأة لنا وليس لنا حجة أن نجلس في المنزل بعد كل هذه الإمكانات والتسهيلات".

ووجّه بهذه المناسبة دعوة لذوي الاحتياجات للاستمتاع بما تقدمه هيئة الترفيه وموسم الرياض من فعاليات جميلة ومدهشة.

وأشار إلى أنه قدم من جدة وعن عودته مرة أخرى للرياض لن يتردد في الذهاب الى "ونتروندرلاند"، للاستمتاع بواحدة من أضخم التجارب العالمية في مجال الترفيه والألعاب.



من جهة أخرى، قدم الشبان محمد السبيعي وفواز السبيعي وصالح السبيعي، من محافظة رماح، شكرهم لقيادتنا الرشيدة ورئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ على إطلاق مثل هذه الفعاليات الترفيهية الضخمة والكبيرة مؤكدين أنها تناسب كل الأعمار واصفين الفعاليات بالمدهشة والممتعة.



وعبّر شبان من الباحة عن سعادتهم بحضور فعاليات موسم الرياض ومنطقة “ونتروندرلاند"، وشكروا المنظمين والقائمين عليها.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات منطقة "الرياض ونتروندرلاند" حتى نهاية مارس 2022م، بعد زيادة الطاقة الاستيعابية لها بنسبة 40 % عما كانت عليه في الموسم السابق، وتشتمل على أكثر من 103 ألعاب للكبار والصغار في ست مناطق رئيسة صممت بلون يحاكي كل منطقة من الأرضية والديكورات وكل زاوية من زوايا العالية.

وتستقبل الفعاليات زوارها يوميًا من الساعة 4:00 مساءً حتى الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.

وتعد منطقة "الرياض ونتروندرلاند" واحدة من أضخم التجارب العالمية في مجال الترفيه والألعاب التي تلبي بأنشطتها وعروضها الترفيهية رغبات كل شرائح المجتمع من مختلف الفئات العمرية، رجالاً ونساءً كبارًا وصغارًا، وذلك ضمن فعاليات تُقام في الهواء الطلق وسط أجواء شتوية.