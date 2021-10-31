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ماكرون يهدد بخطوات ضد لندن

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ماكرون يهدد بخطوات ضد لندن ماكرون يهدد بخطوات ضد لندن

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هدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء اليوم الأحد، باتخاذ خطوات ضد المملكة المتحدة إذا استمرت في «عدم احترامها» لاتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وقال ماكرون في كلمة متلفزة اليوم الأحد: «لا نرغب بالتصعيد ولكن إذا استمرت المملكة المتحدة في عدم احترامها لاتفاق بريكست سنتخذ إجراءات من طرفنا».

واعتبر الرئيس الفرنسي أن «ما قامت به المملكة المتحدة في إطار اتفاق أوكوس لم يكن تصرفا يقوم به الحلفاء»، في إشارة إلى إلغاء أستراليا اتفاقية تسليح موقعة مع فرنسا، عام 2015، بقيمة 66 مليار دولار، لشراء 12 غواصة فرنسية تعمل بالديزل والكهرباء، وقررت بدلا من ذلك شراء أخرى أمريكية عاملة بالوقود النووي، في إطار اتفاق ثلاثي بين واشنطن ولندن وكانيبرا، وهو ما أثار غضب باريس بشدة.

وأضاف ماكرون: «الكرة في ملعب البريطانيين الآن وإذا لم تغير (لندن) سياستها سنطبق الإجراءات التي اتخذناها في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل».

المصرى اليوم

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