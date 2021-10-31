«طالبان» تدعو المجتمع الدولي لدعم «تغيير المناخ نحو الأفضل» في أفغانستان

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عشية انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة الـ26 للمناخ في مدينة غلاسكو الإسكتلندية، دعت حركة «طالبان» التي عادت للحكم في أفغانستان المجتمع الدولي إلى دعم المشاريع الخضراء في البلاد.

وأشار المتحدث باسم «طالبان» سهيل شاهين الذي عينته الحركة لمنصب «مندوب الإمارة الإسلامية الدائم لدى الأمم المتحدة»، على حسابه في «تويتر» اليوم الأحد، إلى أن الطقس في أفغانستان «هش جدا» وهناك حاجة إلى بذل «قدر هائل» من الجهود.