أخبار عاجلة

الولايات المتحدة تفتح حدودها الجوية والبرية بعد 20 شهرا من الإغلاق -
كارثة صحية.. 150 مليون أسرة معرضة للإصابة بالزهايمر (تفاصيل) -
«التونسي ربع وقت» لعز الدين قنون يفتتح عروض اليوم الثاني لـ«شرم الشيخ المسرحي» -
«أيوب وشاهين وزكي» يحضرون المؤتمر الصحفي لـ«الأفخم» في «شرم الشيخ المسرحي» -
انسحاب الملكة إليزابيث يعزز دور زوجة تشارلز -
"رابطة العالم الإسلامي" تُدين المحاولة الإرهابية لاستهداف رئيس الوزراء العراقي -
البرهان يجدد التزام القوات المسلحة السودانية بالتحول الديمقراطي -
رئيس الوزراء يستعرض مع محافظ البنك المركزي ملفات العمل المشتركة -
ولي عهد أبو ظبي للكاظمي: الإمارات تقف مع العراق حتى يصل للاستقرار -
أمريكا تستعد لزيادة كبيرة في الزوار الدوليين الذين تلقوا تطعيم كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

«يا جماعة ارحمونا».. خالد الجندي يرد على فتاوى تُحرّم «نقل القرنية»

Print
«يا جماعة ارحمونا».. خالد الجندي يرد على فتاوى تُحرّم «نقل القرنية» «يا جماعة ارحمونا».. خالد الجندي يرد على فتاوى تُحرّم «نقل القرنية»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنه «كان في بنك لزراعة القرنية لمن تحدث له حالة عمى، وكانت مصر متميزة في هذه الجراحة في وقت مبكر أيام الرئيس الراحل أنور السادات».

وأوضح خالد الجندي خلال برنامجه «لعلهم يفقهون»، الأحد، أن «أهل الصحافة زمان كتبوا رافضين لعمليات زرع القرنية من الميت، وتحولت لمسألة قضية رأي عام، وتم إيقاف بنك القرنية وكانت الفكرة ان نترك القرنية في الميت فكان منطق وانعكاس لصورة غريبة بدعوى أنه تشويه للميت.

وأضاف: «مصر حاليا تستورد القرنيات من دول مثل الصين بملايين الدولارات بسبب زوبعة أقيمت حول مشروع عظيم تم ايقافه من يحتاج لقرنية تستورد من الخارج والسبب فتوى حرمت نقل القرنية موضحًا أنه منطق عجيب خرج به أحد العلماء هو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، يا جماعة ارحمونا».

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزير الدفاع يلتقي رئيس مكتب حاكم إمارة رأس الخيمة خلال زيارته الرسمية لمصر

وزير الدفاع يلتقي رئيس مكتب حاكم إمارة رأس الخيمة خلال زيارته الرسمية لمصر

نائب بـ«الشيوخ»: مشروع قانون التخطيط العام يتوافق «مصر 2030»

نائب بـ«الشيوخ»: مشروع قانون التخطيط العام يتوافق «مصر 2030»

مصرع فني في حريق برج تقوية محمول بالسويس

مصرع فني في حريق برج تقوية محمول بالسويس

السيسي: مصر تنتهج مسارًا تنمويًا مدعومًا بإرادة وقرار سياسي واستقرار مكتمل الأركان

السيسي: مصر تنتهج مسارًا تنمويًا مدعومًا بإرادة وقرار سياسي واستقرار مكتمل الأركان