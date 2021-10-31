«يا جماعة ارحمونا».. خالد الجندي يرد على فتاوى تُحرّم «نقل القرنية»

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قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنه «كان في مصر بنك لزراعة القرنية لمن تحدث له حالة عمى، وكانت مصر متميزة في هذه الجراحة في وقت مبكر أيام الرئيس الراحل أنور السادات».

وأوضح خالد الجندي خلال برنامجه «لعلهم يفقهون»، الأحد، أن «أهل الصحافة زمان كتبوا رافضين لعمليات زرع القرنية من الميت، وتحولت لمسألة قضية رأي عام، وتم إيقاف بنك القرنية وكانت الفكرة ان نترك القرنية في الميت فكان منطق وانعكاس لصورة غريبة بدعوى أنه تشويه للميت.

وأضاف: «مصر حاليا تستورد القرنيات من دول مثل الصين بملايين الدولارات بسبب زوبعة أقيمت حول مشروع عظيم تم ايقافه من يحتاج لقرنية تستورد من الخارج والسبب فتوى حرمت نقل القرنية موضحًا أنه منطق عجيب خرج به أحد العلماء هو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، يا جماعة ارحمونا».