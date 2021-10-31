أخبار عاجلة

الولايات المتحدة تفتح حدودها الجوية والبرية بعد 20 شهرا من الإغلاق -
كارثة صحية.. 150 مليون أسرة معرضة للإصابة بالزهايمر (تفاصيل) -
«التونسي ربع وقت» لعز الدين قنون يفتتح عروض اليوم الثاني لـ«شرم الشيخ المسرحي» -
«أيوب وشاهين وزكي» يحضرون المؤتمر الصحفي لـ«الأفخم» في «شرم الشيخ المسرحي» -
انسحاب الملكة إليزابيث يعزز دور زوجة تشارلز -
"رابطة العالم الإسلامي" تُدين المحاولة الإرهابية لاستهداف رئيس الوزراء العراقي -
البرهان يجدد التزام القوات المسلحة السودانية بالتحول الديمقراطي -
رئيس الوزراء يستعرض مع محافظ البنك المركزي ملفات العمل المشتركة -
ولي عهد أبو ظبي للكاظمي: الإمارات تقف مع العراق حتى يصل للاستقرار -
أمريكا تستعد لزيادة كبيرة في الزوار الدوليين الذين تلقوا تطعيم كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

سعيد الزكيبا: موسم الشتاء الأهم للسياحة الأجنبية في

Print
سعيد الزكيبا: موسم الشتاء الأهم للسياحة الأجنبية في مصر سعيد الزكيبا: موسم الشتاء الأهم للسياحة الأجنبية في

اشترك لتصلك أهم الأخبار

توقع الخبير في الشأن السياحي الخليجي سعيد الزكيبا أن تصل إيرادات من السياحة هذا العام، لنحو ١٠ مليارات دولار، خصوصا مع الإيرادات التي سجلتها السياحة خلال النصف الأول من العام الحالي والتي قدرت بنحو ٣.٥ مليار دولار.

وأرجع سعيد الزكيبا، توقعاته لبدء التعافي من ، وايضا مع بدء واستئناف وعودة السياحة الروسية والألمانية وغيرها، وكذلك رفع القاهرة من القائمة الحمراء البريطانية.

ونوه بأن مصر اتخذت خطوات شهد لها الجميع في مجال السياحة، حيث تم تدريب العمالة في الفنادق والمنتجعات على تطبيق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، وشددت وزارة السياحة أيضا على الالتزام بالتباعد في الشواطئ والمطاعم والفنادق.

وشدد سعيد الزكيبا على أن موسم الشتاء هو الأهم بالنسبة للسياحة الأجنبية، حيث يحرصون على زيارة شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم، فضلا عن مدينتي الأقصر وأسوان.

ونوه بأن السياحة الروسية تزيد معدلاتها بشكل أسبوعي، وارتفعت نسبة الحجوزات على مدن شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم، لافتاً إلى أن عدد الرحلات يقترب من سبع رحلات أسبوعياً حاليا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الأردن: 2097 إصابة و14 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

الأردن: 2097 إصابة و14 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

السعودية تسجل 40 إصابة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السعودية تسجل 40 إصابة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

وزير الدفاع يلتقي رئيس مكتب حاكم إمارة رأس الخيمة خلال زيارته الرسمية لمصر

وزير الدفاع يلتقي رئيس مكتب حاكم إمارة رأس الخيمة خلال زيارته الرسمية لمصر

دولة تسجل «صفر وفيات» بفيروس كورونا (تعرف عليها)

دولة تسجل «صفر وفيات» بفيروس كورونا (تعرف عليها)