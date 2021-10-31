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توقع الخبير في الشأن السياحي الخليجي سعيد الزكيبا أن تصل إيرادات مصر من السياحة هذا العام، لنحو ١٠ مليارات دولار، خصوصا مع الإيرادات التي سجلتها السياحة خلال النصف الأول من العام الحالي والتي قدرت بنحو ٣.٥ مليار دولار.

وأرجع سعيد الزكيبا، توقعاته لبدء التعافي من فيروس كورونا، وايضا مع بدء واستئناف وعودة السياحة الروسية والألمانية وغيرها، وكذلك رفع القاهرة من القائمة الحمراء البريطانية.

ونوه بأن مصر اتخذت خطوات شهد لها الجميع في مجال السياحة، حيث تم تدريب العمالة في الفنادق والمنتجعات على تطبيق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، وشددت وزارة السياحة أيضا على الالتزام بالتباعد في الشواطئ والمطاعم والفنادق.

وشدد سعيد الزكيبا على أن موسم الشتاء هو الأهم بالنسبة للسياحة الأجنبية، حيث يحرصون على زيارة شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم، فضلا عن مدينتي الأقصر وأسوان.

ونوه بأن السياحة الروسية تزيد معدلاتها بشكل أسبوعي، وارتفعت نسبة الحجوزات على مدن شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم، لافتاً إلى أن عدد الرحلات يقترب من سبع رحلات أسبوعياً حاليا.