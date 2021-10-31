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اختيار أستاذ بـ«تجارة الإسكندرية» سفيرًا للشبكة العربية للمرأة في العلوم والتكنولوجيا بمصر

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اختيار أستاذ بـ«تجارة الإسكندرية» سفيرًا للشبكة العربية للمرأة في العلوم والتكنولوجيا بمصر اختيار أستاذ بـ«تجارة الإسكندرية» سفيرًا للشبكة العربية للمرأة في العلوم والتكنولوجيا بمصر

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اختارت الشبكة العربية للمرأة في العلوم والتكنولوجيا، ومقرها الرئيسي مكتبة الإسكندرية، الدكتورة غادة عبدالوهاب الخياط رئيس قسم نظم المعلومات والحاسبات الآلية، بكلية التجارة، جامعة الإسكندرية سفيرة لها بجمهورية العربية.

‏وقالت «الخياط» في تصريحات صحفية، الأحد، إن رؤية الشبكة العربية للمرأة في العلوم والتكنولوجيا تتلخص في بناء مجتمع علمي متكامل، قادر على مواجهة تحديات التنمية المستدامة في الوطن العربى وذلك من خلال تمكين وبناء قدرات المرأة العربية في العلوم والتكنولوجيا وتشجيع الإبداع العلمي للمرأة العربية والتأكيد على المشاركة الفاعلة للمرأة في مجالات العلوم المختلفة وخاصة العلوم الطبيعية والعلوم التطبيقية.

وأضحت أنه يتم إختيار سفيرات الشبكة، ليكن النواه التي يتم الإستناد إليها في تحقيق ذلك في مختلف الدول العربية، من شخصيات مؤثرة على الصعيد الوطنى والعربى والدولى.

واضافت أن السفيرات تتطوع بوقتهن ليلعبن دورا مهما في رفع مستوى الوعي وتسليط الضوء على اسهامات المرأة العربية والتحديات التي تواجهها في مجالات العلوم والتكنولوجيا، وحشد الدعم اللازم للشبكة العربية للمرأة في العلوم والتكنولوجيا من اجل تحقيق أهدافها في بلدانهم.

جدير بالذكر أن للدكتورة غادة الخياط أنشطة عدة في دعم المرأة في مجال العلوم والتكنولوجيا بدأت في تسعينات القرن الماضى بكلية الهندسة، جامعة مونتريال من خلال MARIANNE-MARESCHAL CHAIR وأستمرت عبر السنوات وصولا إلى تمثيل جامعة الإسكندرية حاليا في التحالف الجامعى لتحقيق المساواة بين الجنسين، والذى أطلقته الوكالة الجامعية الفرانكوفونية بدعم من برنامج هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبهدف زيادة الوعي واتخاذ إجراءات ملموسة من أجل تحقيق تغييرات ملحوظة وقابلة للقياس في المؤسسات أعضاء التحالف مع نشر وتعميم خبراتها وتوصياتها على الجامعات الفرانكوفونية في العالم.

المصرى اليوم

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