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سفير بنجلاديش بالقاهرة يشيد بجهود الأزهر فى مواجهة الإرهاب

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سفير بنجلاديش بالقاهرة يشيد بجهود الأزهر فى مواجهة الإرهاب سفير بنجلاديش بالقاهرة يشيد بجهود الأزهر فى مواجهة الإرهاب

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أشاد السفير محمد منير الإسلام، سفير بنجلاديش بالقاهرة، بجهود جامعة الأزهر الشريف في نشر الوسطية والاعتدال في العالم.

وأكد سفير بنجلاديش بالقاهرة خلال زيارته لجامعة الأزهر ولقائه الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الأحد، أن المنهج الأزهري يعد طوق نجاة من التطرف والإرهاب اللذين يعاني العالم كله منهما.

ووجه السفير الدعوة لرئيس جامعة الأزهر لزيارة بنجلاديش، مشيرًا إلى أنه تم توجيه الدعوة إلى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، للزيارة، مؤكدًا أن نفوس أهل بنجلاديش تتوق شوقًا للقاء فضيلة شيخ الأزهر ورئيس الجامعة.

ومن جانبه رحب الدكتور محمد المحرصاوي، بسفير بنجلاديش في رحاب جامعة الأزهر خاصة أنها الزيارة الأولى، مشيرًا إلى أن الجامعة تهتم بالطلاب الوافدين من بنجلاديش بجانب اهتمامها بجميع الطلاب الوافدين الدارسين في جامعة الأزهر والبالغ عددهم 23 ألف طالب وطالبة من أكثر من 100 جنسية حول العالم.

وأوضح رئيس جامعة الأزهر أن التدريس في جامعة الأزهر قائم على الرأي والرأي الآخر، والتنوع الفكري الإيجابي والاندماج وقبول الآخر، مشيرًا إلى أن هذا ما تتميز به المناهج الدراسية في جامعة الأزهر عن غيرها من سائر المناهج الدراسية، بجانب هذا هناك تعاون عالمي بين مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة شيخ الأزهر، والبابا فرانسيس بابا الفاتيكان، أسفر عن توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية في أبوظبي في الرابع من فبراير عام 2019م، وقامت الأمم المتحدة بجعل يوم الرابع من فبراير من كل عام يومًا عالميًّا للأخوة الإنسانية، وهذا كله يعكس جهود الأزهر الشريف، ويؤكد على عالمية رسالته، انطلاقًا من أن الأزهر الشريف أكبر مرجعية دينية للمسلمين في العالم.

المصرى اليوم

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