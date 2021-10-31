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«وزيري»: من حق السائح التصوير بعلم بلاده مع الآثار.. والمنع في حالة واحدة فقط

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«وزيري»: من حق السائح التصوير بعلم بلاده مع الآثار.. والمنع في حالة واحدة فقط «وزيري»: من حق السائح التصوير بعلم بلاده مع الآثار.. والمنع في حالة واحدة فقط

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قال الدكتور مصطفي وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن احتفالية طريق الكباش بالأقصر ستكون خلال الأسابيع القلية القادمة، موضحًا أن رئيس الوزراء وجه بسرعة إجراء ترميم الحفائر والآثار التي اكتشفت مؤخرا استعداد للاحتفال.

وأضاف «وزيري» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، الأحد، أن «الاحتفالية لن تقل عن موكب المومياوات الملكية، وسيكون احتفالا عالميًا»، موضحا أن «كل شيء يجري على أعلى مستوى بداية من الأعمال الفنية الترميم، حتى اللمسات الأخيرة».

وتابع الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن «وزير السياحة ينسق مع رئاسة الجمهورية لدعوة شخصيات عالمية في احتفالية طريق الكباش»، موضحا أن «العدد محدود بسبب الإجراءات الاحترازية للوقاية من ».

وعن التقاط السائح الأجنبي صورًا بعلم بلاده أمام الآثار المصرية، قال مصطفى وزيرى إنه «من حق السائح التصوير بعلم بلاده مع الآثار»، موضحًا أنه «هناك حالة يُمنع فيها التصوير وهي إذا كان السائح من دولة معادية لمصر».

المصرى اليوم

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