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أردوغان يبلغ بايدن عدم ارتياح تركيا للدعم الأمريكي لوحدات حماية الشعب في سوريا

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أردوغان يبلغ بايدن عدم ارتياح تركيا للدعم الأمريكي لوحدات حماية الشعب في سوريا أردوغان يبلغ بايدن عدم ارتياح تركيا للدعم الأمريكي لوحدات حماية الشعب في سوريا

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد إنه لمس «نهجا إيجابيا» من جانب نظيره الأمريكي جو بايدن فيما يتعلق بطلب تركيا شراء مقاتلات من طراز إف-16 لكنه كرر عدم ارتياح بلاده للدعم الأمريكي لوحدات حماية الشعب الكردية في سوريا.

واجتمع بايدن وأردوغان على هامش قمة مجموعة العشرين في روما اليوم الأحد.

وقال بايدن لأردوغان إن صفقة شراء مقاتلات إف-16 يجب أن تمر بعملية لإقرارها في الولايات المتحدة وأيضا أثار مسألة حقوق الإنسان في تركيا.

وقال أردوغان للصحفيين في روما إنه كرر لبايدن موقف تركيا فيما يتعلق بالدعم الأمريكي لوحدات حماية الشعب الكردية في سوريا التي تعتبرها الولايات المتحدة حليفا في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية في شمال شرق سوريا لكن أنقرة تعتبرها جماعة إرهابية.

وأضاف «قلت له أيضا إن تلك المشكلات قد تكون خطوات تضر بتضامننا. أعتقد أن العملية التي كانت متواصلة حتى الآن لن تستمر على هذا النحو من الآن فصاعدا».

المصرى اليوم

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