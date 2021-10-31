بعد خسارة فرج عامر.. محمد مجاهد يعلن تنازله عن قضايا بطلان انتخابات سموحة

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قال محمد مجاهد، المرشح المستبعد من انتخابات مجلس ادارة نادى سموحة والتى كان منافسا على منصب الرئيس، أنه يتنازل رسميا عن أي قضايا قام بتحريكها ضد النادى، وذلك تزامنا مع خسارة المهندس محمد فرج عامر، أمام وليد عرفات الذي فاز بالمنصب الجديد في الانتخابات التي جرت الجمعة.

وقال «مجاهد»، في بيان، الأحد، إن «نادى سموحة في أشد الإحتياج لأن يسمع أنين أعضائه الذي غاب عن سماعهم ٢٣ عامًا، وأن ترشحه لم يكن وليد اللحظة فخدمة نادينا تربينا عليها منذ الصغر وتعلمنا أنها فرض لا يتخلى عنها سوى المشتاق، كنت بينكم في اصعب الاوقات وهذا حقكم على ومستمر طالما في العمر بقية، وعليه فإننى لن نقوم برفع أي دعوى لبطلان العملية الإنتخابية وما تم رفعه في هذا الشأن كان صباح يوم الانتخابات وسأكلف المستشار القانون لإنهاء كافة إجراءات التقاضى والتنازل عن كل الدعاوى المرفوعة بشأن الانتخابات».

وتابع:«سأكون ان شاء الله في المكان الذي يمكنك من الوفاء بالعهد والوعد،ودائما وابدا المكان المناسب هو بينكم، ولو تأخرنا قليلا فإننا قادمون.

ووجه حديثه للأعضاء قائلاً: أعضاء نادي سموحة، إنتهى عصر الهيمنة على مجلس إدارة النادى، عصر الصوت الواحد والقرار الواحد، عصر الأكاذيب والاتهامات الباطلة والتى نالت من الجميع ولكن تحملت منها الرصيد الأكبر.

وفاز المحاسب وليد عمر عبدالعزيز عرفات، بمنصب رئيس مجلس ادارة نادى سموحه الرياضى الجديد، بعد حصوله على 11308 صوتاً بفارق نحو 1213 صوت عن أقرب منافسيه المهندس محمد فرج عامر.