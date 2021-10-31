أخبار عاجلة

الولايات المتحدة تفتح حدودها الجوية والبرية بعد 20 شهرا من الإغلاق -
كارثة صحية.. 150 مليون أسرة معرضة للإصابة بالزهايمر (تفاصيل) -
«التونسي ربع وقت» لعز الدين قنون يفتتح عروض اليوم الثاني لـ«شرم الشيخ المسرحي» -
«أيوب وشاهين وزكي» يحضرون المؤتمر الصحفي لـ«الأفخم» في «شرم الشيخ المسرحي» -
انسحاب الملكة إليزابيث يعزز دور زوجة تشارلز -
"رابطة العالم الإسلامي" تُدين المحاولة الإرهابية لاستهداف رئيس الوزراء العراقي -
البرهان يجدد التزام القوات المسلحة السودانية بالتحول الديمقراطي -
رئيس الوزراء يستعرض مع محافظ البنك المركزي ملفات العمل المشتركة -
ولي عهد أبو ظبي للكاظمي: الإمارات تقف مع العراق حتى يصل للاستقرار -
أمريكا تستعد لزيادة كبيرة في الزوار الدوليين الذين تلقوا تطعيم كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

وست هام يسحق أستون فيلا برباعية

Print
وست هام يسحق أستون فيلا برباعية وست هام يسحق أستون فيلا برباعية

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

سحق فريق وست هام نظيره أستون فيلا بنتيجة 4-1، وذلك ضمن إطار منافسات الجولة 10 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تمكن بينجامين جونسون لاعب ويست هام من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 7 من عمر الشوط الأول، ثم أحرز أولي واتكينز التعادل لـ أستون فيلا في الدقيقة 34، ثم أحرز ديكلان رايس الهدف الثاني في الدقيقة 38، والهدف الثالث لبابلو فورنالس في الدقيقة 80، والهدف الرابع والأخير لجارود بوين في الدقيقة 84.

يذكر أن استون فيلا حقق الفوز على مانشستر سيتي في كأس الرابطة وأقصاه من البطولة.

ويحتل وست هام المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 20 نقطة وبفارق 5 نقاط عن المتصدر تشيلسي، بينما يقع أستون فيلا في المركز الـ 15 برصيد 10 نقاط.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الولايات المتحدة تفتح حدودها الجوية والبرية بعد 20 شهرا من الإغلاق

الولايات المتحدة تفتح حدودها الجوية والبرية بعد 20 شهرا من الإغلاق

كارثة صحية.. 150 مليون أسرة معرضة للإصابة بالزهايمر (تفاصيل)

كارثة صحية.. 150 مليون أسرة معرضة للإصابة بالزهايمر (تفاصيل)

«التونسي ربع وقت» لعز الدين قنون يفتتح عروض اليوم الثاني لـ«شرم الشيخ المسرحي»

«التونسي ربع وقت» لعز الدين قنون يفتتح عروض اليوم الثاني لـ«شرم الشيخ المسرحي»

«أيوب وشاهين وزكي» يحضرون المؤتمر الصحفي لـ«الأفخم» في «شرم الشيخ المسرحي»

«أيوب وشاهين وزكي» يحضرون المؤتمر الصحفي لـ«الأفخم» في «شرم الشيخ المسرحي»