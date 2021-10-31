وست هام يسحق أستون فيلا برباعية

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سحق فريق وست هام نظيره أستون فيلا بنتيجة 4-1، وذلك ضمن إطار منافسات الجولة 10 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تمكن بينجامين جونسون لاعب ويست هام من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 7 من عمر الشوط الأول، ثم أحرز أولي واتكينز التعادل لـ أستون فيلا في الدقيقة 34، ثم أحرز ديكلان رايس الهدف الثاني في الدقيقة 38، والهدف الثالث لبابلو فورنالس في الدقيقة 80، والهدف الرابع والأخير لجارود بوين في الدقيقة 84.

يذكر أن استون فيلا حقق الفوز على مانشستر سيتي في كأس الرابطة وأقصاه من البطولة.

ويحتل وست هام المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 20 نقطة وبفارق 5 نقاط عن المتصدر تشيلسي، بينما يقع أستون فيلا في المركز الـ 15 برصيد 10 نقاط.