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ماجد عبدالله : "التفاف الجميع هو الحل للعودة لطريق الانتصارات"

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ماجد عبدالله : "التفاف الجميع هو الحل للعودة لطريق الانتصارات" ماجد عبدالله : "التفاف الجميع هو الحل للعودة لطريق الانتصارات"
بعد تعثر النصر "آسيويًا" و "دوريًا"

ماجد عبدالله :

أكد ماجد عبدالله نجم الكرة وقائد النصر السابق أن ما يمر به فريقه في الوقت الحالي هو حالة طبيعية، مشيرًا إلى أنه يحتاج إلى دعم والتفاف الجميع لتجاوز هذه العثرة والعودة لطريق الانتصارات.

ونشر ماجد عبدالله تغريدة عبر حسابه الرسمي في "تويتر" قال فيها: "من الطبيعي أن يمر أي فريق بمثل هذه العثرات في البداية، النصر حاليًا يحتاج إلى دعم والتفاف الجميع حوله لتجاوز هذه العثرة والعودة لطريق الانتصارات".

وأضاف : "ننتظر من اللاعبين كذلك زيادة الجهد والتركيز لتحقيق الأفضل للنصر دائمًا".

يُشار إلى أن النصر لم يعرف طعم الانتصار في المباريات الثلاث الأخيرة حيث خسر أمام الهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 1-2 وتبعها بالخسارة من أمام الاتفاق 0-1 في منافسات الدوري قبل أن يتعادل في المباراة الأخيرة أمام الفيحاء 1-1.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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