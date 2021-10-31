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بيراميدز يهزم فاركو في الدوري الممتاز

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بيراميدز يهزم فاركو في الدوري الممتاز بيراميدز يهزم فاركو في الدوري الممتاز

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تمكن فريق بيراميدز من تحقيق الفوز على منافسه فاركو بنتيجة بنتيجة 2-1، في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

شهدت المباراة إحراز محمود وادي الهدف الأول لبيراميدز في الدقيقة 69 من عمر الشوط الثاني، وسجل عبدالله السعيد الهدف الثاني عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 85، وفي الدقيقة 96 قلص رامي صبري النتيجة من ضربة جزاء.

بذلك يصبح فريق بيراميدز في المركزالثاني برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف عن متصدر الجدول مؤقتًا، وفاركو في المركز 16 بلا نقاط.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي :

حراسة المرمى: شريف إكرامي

الدفاع: أحمد فتحي، على جبر، سامي، احمد حمدي

الوسط: وليد الكارتي، دونجا

الهجوم: رمضان صبحي، عبدالله السعيد، صابر، محمود وادي

جاء تشكيل فاركو على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

الدفاع:أحمد مودي، رامي صبري، عبدالله بكري

الوسط: عزمي غومه، محمود حمادة، محمود عماد، رزقي حمروني

الهجوم:أحمد الصغيري، عمرو جمال، تيري

المصرى اليوم

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