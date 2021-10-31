تشكيل البنك الأهلي للقاء المارد الأحمر

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أعلن خالد جلال المدير الفني لنادي البنك الأهلي، عن تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة النادي الأهلي، في إطار منافسات الجولة الثانية في الدوري الممتاز.

يستضيف ستاد وي السلام، ملعب النادي الأهلي اللقاء.

وجاء التشكيل كالأتي:

حراسة المرمى: محمود الزنفلي

الدفاع: أمير مدحت – أحمد ياسين – عاصم صلاح- إسحاق يعقوبو

الوسط: محمد فتحي – محمود سيد – محمد جمال

الهجوم: محمد هلال – فادي فريد – أحمد سعيد

يذكر أن البنك الأهلي حقق الفوز في اللقاء الذي جمعه بطلائع الجيش بنتيجة 3-0 في الجولة الأولى، والأهلي حقق الفوز على نادي الإسماعيلي .