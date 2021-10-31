سقوط مجموعة صواريخ في بغداد
ذكر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن إيران أشارت إلى أنها ستستأنف المفاوضات النووية مع أوروبا «قرب نهاية نوفمبر المقبل»،...
أعلن الجيش في الكونغو الديمقراطية مقتل 4 من جنوده و27 مسلحا من ميليشيا «كوديكو» في اشتباكات شمال شرقي البلاد. وأوضح المتحدث باسم...
حث الأمين العام للأمم المتحدة جنرالات السودان، الأحد، على التراجع عن سيطرتهم على البلاد، بعد يوم من خروج عشرات الآلاف إلى الشوارع،...
أعربت الجزائر عن «عميق أسفها» و«عدم دعمها» قرار مجلس الأمن «المتحيّز»، الذي دعا «طرفي» النزاع في الصحراء الغربية إلى استئناف...
كشف مصادر سياسية لبنانية أن "لا تسوية ولا حل إلا بتنفيذ ما ورد في بيان وزارة الخارجية السعودية"، مشيرة إلى "أن لا عمليات...
دعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات اليوم، مواطنيها المتواجدين في لبنان لضرورة "العودة إلى أرض الوطن"، وجاءت...
أصدر قادة مجموعة العشرين البيان الختامي للقمة ركزوا فيه على القضايا البيئية ومكافحة الجريمة الالكترونية وإجراءات التصدي لكوفيد،...