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سقوط مجموعة صواريخ في بغداد

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بلينكن: استئناف المحادثات بين إيران وأوروبا في نوفمبر

ذكر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن إيران أشارت إلى أنها ستستأنف المفاوضات النووية مع أوروبا «قرب نهاية نوفمبر المقبل»،...

91ad126475.jpgطهران: الوكالات
d5c6d3be8f.jpg25 ربيع الأول 1443 هـ

مقتل 4 جنود في الكونغو الديمقراطية

أعلن الجيش في الكونغو الديمقراطية مقتل 4 من جنوده و27 مسلحا من ميليشيا «كوديكو» في اشتباكات شمال شرقي البلاد. وأوضح المتحدث باسم...

icon-byline.pngكينشاسا: واس
icon-clock.png25 ربيع الأول 1443 هـ

جوتيريش يوجه رسالة للجيش السوداني

حث الأمين العام للأمم المتحدة جنرالات السودان، الأحد، على التراجع عن سيطرتهم على البلاد، بعد يوم من خروج عشرات الآلاف إلى الشوارع،...

icon-byline.pngالخرطوم: الوكالات
icon-clock.png25 ربيع الأول 1443 هـ

الجزائر تندد بقرار مجلس الأمن بشأن الصحراء الغربية

أعربت الجزائر عن «عميق أسفها» و«عدم دعمها» قرار مجلس الأمن «المتحيّز»، الذي دعا «طرفي» النزاع في الصحراء الغربية إلى استئناف...

icon-byline.pngالجزائر: أ ف ب
icon-clock.png25 ربيع الأول 1443 هـ

عون يقف عاجزا أمام أزمة لبنان مع الخليج

كشف مصادر سياسية لبنانية أن "لا تسوية ولا حل إلا بتنفيذ ما ورد في بيان وزارة الخارجية "، مشيرة إلى "أن لا عمليات...

icon-byline.pngأبها :الوطن
icon-clock.png25 ربيع الأول 1443 هـ

الإمارات تدعو مواطنيها في لبنان لضرورة العودة إلى الوطن

دعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات اليوم، مواطنيها المتواجدين في لبنان لضرورة "العودة إلى أرض الوطن"، وجاءت...

icon-byline.pngدبي: الوكالات
icon-clock.png25 ربيع الأول 1443 هـ

البيان الختامي لـ G20: آثار كورونا والإجراءات البيئية ومكافحة الجريمة الالكترونية

أصدر قادة مجموعة العشرين البيان الختامي للقمة ركزوا فيه على القضايا البيئية ومكافحة الجريمة الالكترونية وإجراءات التصدي لكوفيد،...

icon-byline.pngروما: الوكالات
icon-clock.png25 ربيع الأول 1443 هـ

الوطن السعودية

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