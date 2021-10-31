بلينكن: استئناف المحادثات بين إيران وأوروبا في نوفمبر

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ذكر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن إيران أشارت إلى أنها ستستأنف المفاوضات النووية مع أوروبا «قرب نهاية نوفمبر المقبل»، طبقا لما ذكرته وكالة «بلومبرج» للأنباء الأحد. وذكر بلينكن في مقابلة مع شبكة «سي.بي.إس.نيوز» الإخبارية «سنرى ما إذا كانوا سيفعلون ذلك بالفعل».

وتقدم تصريحات بلينكن المزيد من الإطار الزمني للموعد، الذي ربما يتم فيه استئناف المحادثات، بعد أن ذكر مسؤولون إيرانيون فقط أنهم يرغبون في استئناف المفاوضات، بحلول نهاية نوفمبر المقبل.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن قد اجتمع السبت مع قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا، لبحث استئناف المفاوضات، قائلين إنه من المقرر أن يتم استنئاف المفاوضات «بدون تقديم تفاصيل إضافية». فيما أصدر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، قرارا عين بموجبه رضا نجفي مساعدا لوزارة الخارجية للشؤون القانونية والدولية.

وذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء أن إيران تُبقي بهذا التعيين، في فريقها للمحادثات النووية على مسؤول، كان ساعد في التفاوض على الاتفاق الأصلي مع القوى العالمية الكبرى، ما يعني أن الحكومة الجديدة المتشددة تسعى للاستفادة من الدبلوماسيين الأكثر خبرة وحنكة مع اقتراب استئناف المحادثات الرامية لإعادة إحياء الاتفاق.