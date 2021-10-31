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رئيس جامعة حلوان يتابع انتظام الدراسة في 3 كليات

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رئيس جامعة حلوان يتابع انتظام الدراسة في 3 كليات رئيس جامعة حلوان يتابع انتظام الدراسة في 3 كليات

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تفقد الدكتور ممدوح مهدي، القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، كليات الفنون التطبيقية، والاقتصاد المنزلي، وكلية السياحة والفنادق، حيث كان في استقباله الدكتورة ميسون قطب، عميد كلية الفنون التطبيقية، والدكتور خالد القاضي، عميد كلية الاقتصاد المنزلي، والدكتورة سهى عبد الوهاب، عميد كلية السياحة والفنادق، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكليات.

وخلال جولته تابع رئيس جامعة حلوان سير العملية التعليمية، والتقى بطاقم العمل الأكاديمي والإداري بالكلية، وتفقد مدرجات الكليات لمتابعة انتظام الدراسة والمحاضرات وفق الإجراءات الاحترازية المشددة التي تتخذها الجامعة لمنع انتشار المستجد.

وشدّد رئيس الجامعة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا من خلال ارتداء الكمامة والحفاظ على مسافة آمنة بين الجميع.

وخلال لقائه ببعض الطلاب بالكليات، تمنّى رئيس الجامعة لهم التوفيق والنجاح والسداد، داعيا اياهم إلى الاجتهاد في دراستهم لتحقيق النجاح وكذلك المشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة، كما استمع إلى بعض التعليقات من قبل الطلاب التي من شأنها توفير بيئة دراسية مناسبة لهم خلال فترة دراستهم بالجامعة، ووعد رئيس الجامعة بالعمل على تنفيذها.

كما ثمّن رئيس الجامعة الجهود المبذولة من قبل القائمين على تقديم الخدمات بالكليات لتطوير العمل وتحقيق الكثير من الإنجازات في خدمة طلاب الكليات، وقدم الشكر والثناء إلى إدارات الكليات، داعيًا إياهم إلى مواصلة الجهود لأظهار كلياتهم في أفضل صورة.

المصرى اليوم

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