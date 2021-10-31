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«غلاء ونقص في الأغذية».. خبير بيئي يكشف تأثير أزمة المناخ على دول العالم

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«غلاء ونقص في الأغذية».. خبير بيئي يكشف تأثير أزمة المناخ على دول العالم «غلاء ونقص في الأغذية».. خبير بيئي يكشف تأثير أزمة المناخ على دول العالم

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قال الدكتور مجدي علام، مستشار برنامج المناخ العالمي، وأمين اتحاد خبراء البيئة العرب، إن التغير المناخي أكبر تحدي يواجه الكرة الأرضية منذ معرفة البشرية بالمناخ، لافتًا إلى حدوث خلل نتيجة التدخل البشري، مؤكدًا أن الزيادة السكانية يصاحبها حرق الوقود الأحفوري والغابات؛ الذي يتسبب في التلوث البيئي على مستوى العالم.

وأضاف «علام» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر فضائية صدى البلد، الأحد، أن «تاريخ التلوث بدأ منذ أن عرف العالم الثورة الصناعية؛ حتى أفقد التدخل البشري الهواء والمياه والغذاء قيمته؛ وهو الأمر الذي أضر بالإنسان في نهاية الأمر».

وتابع أنه «لأول مرة يمكن أن نعتبر أن تغير المناخ بدأ في الـ 15 سنة الأخيرة، مشيرًا إلى أن إنبعاثات القارة الإفريقية من التلوث 4% فقط، وأمريكا والصين وروسيا والاتحاد الأوروبي يتسببوا في 80% من الانبعاثات حول العالم، ولا يمكن اعتبار أن تتسبب بما يعادل عُشر هذه الدول من الانبعاثات».

وأوضح أن «قطع حوض نهر الأمازون في البرازيل والتي كانت تعتبر مخزون صناعة الأكسجين تسببت في عدم القدرة على تعويض هذه الغابات الكثيفة، والتي تكونت على مدار ملايين السنين، كما أن الجليد الذي ذاب في القطب الشمالي تسبب في تملح الأرض وجعلها غير منتجة؛ بعد ارتفاع منسوب المياه عن سطح البحر».

ولفت إلى أن « وأكثر من دولة قامت في الشتاء بتسيير سفن في القطب الشمالي وهو أمر لم يحدث من قبل، مؤكدًا أن التغيرات المناخية على مستوى العالم ستنعكس على المحاصيل الغذائية؛ مما يتسبب في ارتفاع الأسعار على مستوى العالم بعد تسبب ذلك الأمر في تقليل المساحات المزروعة».

وأشار الخبير البيئي إلى «حدوث مشكلة في الإنتاج الغذائي على مستوى العالم، موضحًا أن العام الجاري (2021) شهد أعلى سعر للحبوب والمواد الغذائية بسبب التغيرات المناخية، والمضاربات على العناصر الغذائية الرئيسية».

المصرى اليوم

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