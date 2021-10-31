أخبار عاجلة

انسحاب الملكة إليزابيث يعزز دور زوجة تشارلز -
"رابطة العالم الإسلامي" تُدين المحاولة الإرهابية لاستهداف رئيس الوزراء العراقي -
البرهان يجدد التزام القوات المسلحة السودانية بالتحول الديمقراطي -
رئيس الوزراء يستعرض مع محافظ البنك المركزي ملفات العمل المشتركة -
ولي عهد أبو ظبي للكاظمي: الإمارات تقف مع العراق حتى يصل للاستقرار -
أمريكا تستعد لزيادة كبيرة في الزوار الدوليين الذين تلقوا تطعيم كورونا -
الأمن الوطني العراقي يتعهد بكشف الضالعين بمحاولة اغتيال مصطفى الكاظمي -
ليفربول ووست هام مباشر .. أصحاب الأرض يتقدمون -
وزير النقل: بدء تركيب بوابات عبور في محطات السكك الحديدية -
تشكيل الإنتر المتوقع أمام ميلان في ديربي الغضب بالدوري الإيطالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

اليوم.. انتهاء مدة «تخفيض رسوم زيارة المحميات الطبيعية» بالبحر الأحمر وجنوب سيناء

Print
اليوم.. انتهاء مدة «تخفيض رسوم زيارة المحميات الطبيعية» بالبحر الأحمر وجنوب سيناء اليوم.. انتهاء مدة «تخفيض رسوم زيارة المحميات الطبيعية» بالبحر الأحمر وجنوب سيناء

اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت، اليوم، المدة التي قررتها وزارة البيئة بمد تخفيض تحصيل رسوم زيارة المحميات الطبيعية ٥٠%، والتي كانت مقررة حتي ٣١ من أكتوبر الجاري، لمساندة قطاع الغوص والأنشطة البحرية بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، بسبب ضعف الإقبال السياحي خلال أزمة كورونا، وعودة تنفيذ القرار ٢٠٤ والغاء التخفيض الذي كان مقررا وسيتم تحصيل ٥ دولارات للأجنبي، و٢٥ جنيها للمصري لزيارة المحميات الطبيعية.

ويحصل رسم زيارة أسبوعي مجمع بقيمة ٤٠ دولار لكل فرد بالنسبة لرحلات السفاري بالبحر الأحمر وجنوب سيناء، ويشمل هذا الرسم المجمع الرسوم المقررة على الوحدات البحرية المنصوص عليها في البنود من بند ٨ إلى البند ١٢ من المادة الأولي من القرار ٢٠٤ لسنة ٢٠١٩.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
البرهان يجدد التزام القوات المسلحة السودانية بالتحول الديمقراطي

البرهان يجدد التزام القوات المسلحة السودانية بالتحول الديمقراطي

رئيس الوزراء يستعرض مع محافظ البنك المركزي ملفات العمل المشتركة

رئيس الوزراء يستعرض مع محافظ البنك المركزي ملفات العمل المشتركة

ولي عهد أبو ظبي للكاظمي: الإمارات تقف مع العراق حتى يصل للاستقرار

ولي عهد أبو ظبي للكاظمي: الإمارات تقف مع العراق حتى يصل للاستقرار

أمريكا تستعد لزيادة كبيرة في الزوار الدوليين الذين تلقوا تطعيم كورونا

أمريكا تستعد لزيادة كبيرة في الزوار الدوليين الذين تلقوا تطعيم كورونا