اليوم.. انتهاء مدة «تخفيض رسوم زيارة المحميات الطبيعية» بالبحر الأحمر وجنوب سيناء

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انتهت، اليوم، المدة التي قررتها وزارة البيئة بمد تخفيض تحصيل رسوم زيارة المحميات الطبيعية ٥٠%، والتي كانت مقررة حتي ٣١ من أكتوبر الجاري، لمساندة قطاع الغوص والأنشطة البحرية بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، بسبب ضعف الإقبال السياحي خلال أزمة كورونا، وعودة تنفيذ القرار ٢٠٤ والغاء التخفيض الذي كان مقررا وسيتم تحصيل ٥ دولارات للأجنبي، و٢٥ جنيها للمصري لزيارة المحميات الطبيعية.

ويحصل رسم زيارة أسبوعي مجمع بقيمة ٤٠ دولار لكل فرد بالنسبة لرحلات السفاري بالبحر الأحمر وجنوب سيناء، ويشمل هذا الرسم المجمع الرسوم المقررة على الوحدات البحرية المنصوص عليها في البنود من بند ٨ إلى البند ١٢ من المادة الأولي من القرار ٢٠٤ لسنة ٢٠١٩.

