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محافظ كفر الشيخ يوقف موكبه عند مشاهدته طفلين مصابين بالضمور

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محافظ كفر الشيخ يوقف موكبه عند مشاهدته طفلين مصابين بالضمور محافظ كفر الشيخ يوقف موكبه عند مشاهدته طفلين مصابين بالضمور

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أوقف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، موكبه بقرية القصابي التابعة لمركز سيدي سالم، أثناء جولته التفقدية عند رؤيته طفلين أحدهما يجلس على كرسي متحرك والثاني تحمله سيدة.

وترَّجل المحافظ صوب السيدة ليتعرف على حالة الطفلين والاستفسار عنهما، خاصة أن والدتهما كانت تقف على جانب الطريق، وتبين أن الطفل الذي تحمله عمره 16 سنة، والثاني عمره 13 سنة.

وأكدت والدة الطفلين أنهما مصابين بضمور، وأنها كانت تتقاضى معاش "تكافل وكرامة" وتم إيقافه بدعوى أنها تمتلك نصف فدان أرض، وأنها تحتاج لنفقات كثيرة لإنفاقها على نجليها، فقرر محافظ كفر الشيخ سرعة بحث حالتها والاستجابة لها، وتقديم الخدمات والدعم اللازم لها.

كما استمع محافظ كفر الشيخ لشكاوى المواطنين بالقرية ومطالبهم، موجها رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، برفع مذكرة تشمل مطالب أهالي القرية.

المصرى اليوم

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