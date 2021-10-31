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محافظ القاهرة يلتقي ممثل منظمة الصحة العالمية في

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محافظ القاهرة يلتقي ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر محافظ القاهرة يلتقي ممثل منظمة الصحة العالمية في

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التقى اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بممثل منظمة الصحة العالمية في ورئيس البعثة الدكتورة نعيمة القصير، بحضور العديد من المحافظين، وذلك على هامش مؤتمر «اليوم العالمي للمدن» المنعقد في الأقصر.

تناول اللقاء الحديث عن برنامج «الشراكة من أجل مدن صحية» الذي انضمت له القاهرة في شهر أغسطس الماضي.

وبرنامج «الشراكة من أجل مدن صحية» هو عبارة عن عالمية مرموقة تضم 70 مدينة ملتزمة بإنقاذ الأرواح من خلال الوقاية من الأمراض غير السارية مثل السرطان وأمراض القلب والسكري.

وتختار المدن من خلال شبكة الشراكة من أجل مدن صحية واحدا من 14 تدخلاً سياسياً، مثبت نجاحه للوقاية من الأمراض غير السارية والاصابات، بهدف إحداث تأثير على صحة وسلامة السكان.

واختارت محافظة القاهرة بالتعاون مع وزارة الصحة العمل على واحدة من سياسات الغذاء، ألا وهي وضع معايير غذائية للطعام الذي يتم تقديمه وبيعه في المؤسسات العامة.

وذكر محافظ القاهرة أنه على أتم استعداد للعمل على التدخلات الأخرى المختلفة المعنية بالمحددات الاجتماعية للصحة والمدن الصحية مثل سلامة الطرق والهواء النظيف.

كما أعرب المحافظ عن تقديره للتعاون المشترك مع منظمة الصحة العالمية وعن التزامه بتحسين البيئة وتصحيح السلوكيات لتعزيز الصحة.

وتناول اللقاء أيضا مناقشة أهمية دور الشباب في صنع القرار والدعوة إلى تحقيق المدن الصحية وتعزيز الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة 2030.

والتقى المحافظ بعدد من خبراء المنظمة منهم الدكتورة ضياه سامينارسيه، كبير مستشاري المدير العام لمنظمة الصحة العالمية للنوع الاجتماعي والشباب. ومن المخطط أن يلتقي بخبراء اخرون من منظمة الصحة العالمية خلال هذا الأسبوع.

المصرى اليوم

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